Adema wist al eerder dat Brussel zijn mestbeleid niet accepteert

Boeren reageerden boos toen landbouwminister Piet Adema vrijdag bekendmaakte dat ze al vanaf 1 maart minder mest mogen uitrijden. Adema deed alsof het hemzelf ook verraste dat Nederland geen verder uitstel zou krijgen van de Europese Commissie.

Adema brak vrijdag een werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn af om het kabinetsberaad in Den Haag bij te wonen en meldde na afloop dat hij “een foute inschatting” heeft gemaakt. Maar de minister was al op 19 december gewaarschuwd door Europees Commissaris Virginijus Sinkevicius, meldt de NOS.

De Eurocommissaris uit in een brief aan Adema zijn zorgen over een Kamerbrief van 2 december, waarin de minister suggereert dat er voor de boeren nog altijd meer mogelijk is dan de strenge regels van Brussel voorschrijven. Ook in een debat op 20 december hield Adema vol dat er geen reden was tot grote zorg en dat boeren in 2023 nog geen bufferzone hoeven aan te houden.

Derogatie wordt in drie jaar afgebouwd

Die bufferzone van drie meter moeten boeren vanaf 1 maart wél aanhouden, meldde de minister vrijdag. Ze mogen daarop geen mest uitrijden, zodat er minder schadelijke stoffen uitspoelen in omliggende sloten. Ook moeten ze in bufferzones zogeheten vanggewassen inzaaien, die voorkomen dat de mest in de bodem blijft en in het grondwater terecht komt.

Brussel liet vorig jaar al weten dat er in 2026 een einde komt aan de zogeheten derogatie, de uitzondering die Nederland en enkele andere landen met veel veeteelt sinds 2006 hebben op het Europese mestbeleid. In plaats van 170 kilo mogen boeren hier 230 kilo per hectare uitrijden.

Die derogatie wordt in drie jaar afgebouwd, maar Adema ging ervan uit dat Nederland dit jaar nog zou worden vrijgesteld. De Europese Commissie is echter niet coulant, omdat Nederland achterloopt met zijn natuur- en waterbeleid. Het mestbeleid is daarop direct van invloed.

Brief niet gelezen

Kamerleden van oppositie en regeringspartijen zijn boos dat boeren door het getalm van de minister een maand korter de tijd hebben om zich voor te bereiden op de strengere mestregels. Ze willen woensdag uitleg van de minister. Ze vragen ook om de brief van Sinkevicius, die nu al op de website van de NOS staat. Het ministerie liet aan de NOS weten dat de minister de brief weliswaar op 19 december ‘ambtelijk’ heeft ontvangen, maar dat hij hem niet heeft gelezen voor het debat van 20 december.

