Actievoerders hebben vrijwillig terrein Tata Steel verlaten

Zaterdagmorgen, kwart voor elf: voor het terrein van Tata Steel staan zo’n 500 klimaatactivisten klaar om actie te voeren. De groep is in drieën verdeeld, eerder volgden instructies over wat de klimaatactivisten wel en niet moeten doen tijdens de actie. Er worden spandoeken gedragen met teksten als ‘Stop de vervuiling’, ‘Make the world Greta again’ en ‘The people have spoken, the system is broken. Olé olé ola’.

Even later klinkt er een klik: een hek is open en met gejuich betreden de actievoerders het Tataterrein. Na een kwartier arriveren ze bij een volgend hek, waar een grote berg kolengruis achter ligt. Tatavrachtwagens rijden er nog rond, maar niet lang, want ook dit hek houdt de actievoerders niet tegen. Het hek bij het gruis krijgt een spandoek: ‘Ziek van de fabriek’. Daarna klimmen actievoerders ook op een silo.

Daarna blijft het een tijd rustig. Er lijkt een soort status quo te zijn ontstaan. Dan pakken een aantal activisten hun fiets en rijden – ongehinderd door de extra beveiligers die Tata heeft ingehuurd – naar de gewraakte cokesgasoven. Een installatie die, zo eisen Greenpeace, een aantal andere milieuorganisaties en groepen omwonenden, zo snel mogelijk dicht moet. Later gaan ook de lopende actievoerders die kant op.

Vastgeketend aan het spoor

Op het terrein wordt gepraat, gediscussieerd, af en toe roepen de actievoerders leuzen: ‘Tata is toxic’ en ‘Ziek van deze fabriek’. Mensen van Extinction Rebellion hebben zich vastgeketend aan een spoorlijn, net buiten het terrein van het bedrijf. Daardoor hebben staaltransporten van het bedrijf geen doorgang, meldt de actiegroep. Een woordvoerder van Tata Steel meldt in reactie dat er door de actie inderdaad geen treinen rijden. “Dus kan er geen staaltransport plaatsvinden van en naar de fabriek. Dit is verboden, gevaarlijk en risicovol.”

Vertrekken van het terrein zullen ze niet, zegt de persvoorlichter van actieorganisator Greenpeace. Het wachten is dus op wat de autoriteiten gaan doen. Op deze manier demonstreren had de burgemeester Frank Dales van Velsen vrijdag verboden. Hij liet bij wijze van waarschuwing al weten dat er ingegrepen kan worden als de Greenpeace-actie leidt tot gevaar of wanordelijkheden.

Half jaar voorbereiding

De actie is goed voorbereid, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. ‘Er zit een half jaar werk in. Voorbereiding, overleg met andere milieuclubs, met omwonenden, met juristen met autoriteiten: plannen beramen en alternatieven. Er is overleg geweest met burgemeester Dales en met de leiding van Tata.’ Topman Hans van den Berg is donderdag al bij het actiekamp op bezoek geweest. Ouhlahsen zegt het nog maar eens: “Tata Steel hoeft niet weg. Maar het moet schoner, en snel. En de cokesgasoveninstallatie moet dicht.”

De stemming op het terrein is vrolijk; niet strijdlustig, wel actiebereid. Toch blijft het spannend, omdat het niet duidelijk is wat er zal gaan gebeuren. Er zijn er maar heel weinig die dat precies weten.

