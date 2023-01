Actiegroep maakt bij provincies bezwaar tegen loslopende katten

Provinciebesturen moeten gaan verbieden dat katten zomaar buiten los kunnen lopen, waardoor ze beschermde vogels kunnen grijpen. Dat is de nieuwe inzet van de stichting Huiskat Thuiskat. Volgens die actiegroep is het onwettig dat in Nederland miljoenen poezen buiten hun gang kunnen gaan. Het uitzetten (bewust loslaten) van deze ‘rovers’ die vogels vangen zou indruisen tegen de Natuurbeschermingswet.

Berekeningen van Wageningen University & Research suggereerden dat loslopende katten in Nederland jaarlijks zo'n 18 miljoen vogels doden. “Ons geduld raakt op”, zegt jurist Roel van Dijk, tevens voorzitter van Huiskat Thuiskat. Zijn actiegroep diende afgelopen jaar een handhavingsverzoek in bij minister Christianne van der Wal (natuur), in de hoop dat zij restricties voor loslopende katten zou opleggen. Die procedure viel uit in het nadeel van de stichting. Katten kunnen gewoon buiten lopen, reageerde Van der Wal. Dit zou juridisch deugen. Katten worden volgens Van der Wal niet ‘uitgezet’ in de natuur, maar ‘uitgelaten’.

Een window of opportunity

Na deze afwijzing zag de stichting Huiskat Thuiskat een nieuwe kans om te proberen zijn gelijk te halen. Die deed zich voor na een besluit dat de provincie Utrecht ter inzage legde. Dat besluit staat expliciet toe dat katten buiten lopen, zwerfkatten in het bijzonder. Zwerfkatten die worden gevangen mogen, na sterilisatie of castratie, van het provinciebestuur weer vrij buiten lopen. “Die formele toestemming voor het loslaten van katten was voor ons een window of opportunity”, zegt Van Dijk. Want de beoogde vergunning valt aan te vechten, in tegenstelling tot gedoogbeleid.

Bij succes hoopt zijn stichting een juridische basis te kunnen leggen, die het mogelijk maakt om ook loslopende huiskatten (min of meer letterlijk) aan banden te leggen. Naar verwachting wijst de provincie Utrecht het handhavingsverzoek binnenkort af, omdat het usance is dat poezen die vrije loop hebben, ook als het voormalig zwerfkatten betreft. Het provinciebestuur verwacht eind deze maand een besluit te nemen, blijkt uit correspondentie over het geschil. Mocht Utrecht de klacht afwijzen, wat ook Van Dijk vreest, wil Huiskat Thuiskat zich tot de rechter wenden om alsnog gelijk te krijgen.

Katten aan een riem uitlaten

Ondertussen bereidt de actiegroep het indienen van een landsbrede klacht voor. Huiskat Thuiskat wil alle provincies ter verantwoording roepen, omdat zij volgens Van Dijk primair moeten toezien op bescherming van natuur en diersoorten. “We verzamelen overal concreet bewijs van het doden van beschermde dieren door loslopende huiskatten. We gaan daarmee bij alle twaalf provinciebesturen een handhavingsverzoek indienen.” Huiskat Thuiskat wil dat in februari gaan doen.

Volgens Van Dijk wordt de kwestie in Nederland nog onvoldoende serieus genomen. Australië verplicht kattenbezitters in Canberra al om hun dier aan een riem uit te laten. In het Duitse Walldorf geldt zo'n uitlaatplicht tijdens het broedseizoen. IJsland vraagt baasjes in sommige dorpen om hun poes ‘s nachts binnen te houden.

