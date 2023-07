‘Achterblijvers’ als Pepsi en Mars maken veel winst in Rusland. Populair maken zij zich niet

Populair word je er misschien niet van, iets rijker in sommige gevallen wel. Enkele westerse bedrijven die ondanks de oorlog actief bleven in Rusland, zijn vorig jaar aardig binnengelopen in dat land.

Neem Mondelez, de Amerikaanse snackgigant, in Nederland bekend van onder meer Milka chocolade, LU koekjes en Stimorol-kauwgom. De Russische omzet van dat bedrijf steeg vorig jaar met 38 procent ten opzichte van 2021. Bij concurrent Mars steeg de omzet met 14 procent, en bij frisdrankfabrikant Pepsi met 16 procent. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de Russische divisies van deze bedrijven, die persbureau Bloomberg heeft opgevraagd.

Eerder onthulde onderzoeksplatform Follow the Money al dat het van oorsprong Nederlandse Unilever zijn winst in Rusland vorig jaar wist te verdubbelen, van 57 miljoen euro naar 110 miljoen euro.

Unilever kwam op de schandelijst

Veel bedrijven kondigden direct na de Russische invasie in Oekraïne aan te vertrekken uit Rusland, maar niet allemaal. Vaak waren dat producenten van voedingsmiddelen, met als argument dat Russische burgers toegang moeten houden tot eten, drinken en andere essentiële goederen.

De kritiek is er vaak niet minder om. Al was het maar omdat deze bedrijven belasting afdragen in Rusland, waarmee ze bijdragen aan de inkomsten van dat land. Om die reden kwam Unilever op een ‘schandelijst’ te staan van de Oekraïense regering, die stelde dat het bedrijf de oorlog sponsort met zijn activiteiten in Rusland.

De overblijvers lijken te profiteren van het feit dat andere westerse bedrijven zijn vertrokken. Er is nu minder concurrentie.

Het gaat economisch gezien wel slechter met Rusland, doordat internationale sancties zich steeds meer laten gelden. Toch bleven de consumentenbestedingen vorig jaar nog redelijk op peil, zegt Rusland-expert Lilit Gevorgyan van S&P Global Market Intelligence tegen Bloomberg.

Mazzeltaks

De overblijvers hebben nog een voordeel. In veel gevallen investeren zij niet meer in hun Russische tak en zeggen ze er ook niet meer te adverteren. Dat scheelt veel kosten, meldt Mondelez in zijn jaarverslag, terwijl klanten zijn producten evengoed weten te vinden. Minder kosten en meer omzet betekent veel meer winst.

Bij Mondelez ging het, net als bij Unilever, om een verdubbeling. Al heeft dat deels een boekhoudkundige oorzaak: de roebel bleef vorig jaar onverwacht sterk tegenover de dollar door ingrepen van de Russische centrale bank, waardoor een verkoop in roebels relatief veel dollars oplevert.

De oorlog biedt achterblijvers niet alleen maar meer winst. Zo dreigt er voor hen een nieuwe belastingmaatregel, een soort ‘mazzeltaks’, die 10 procent afsnoept van alle winst die zij in 2022 méér hebben gemaakt dan in 2021.

Daarnaast kan het zijn dat de oorlog indirect voor lagere omzetten heeft gezorgd in andere Europese landen, schrijft Mondelez in zijn jaarverslag, al heeft het bedrijf daar geen harde bewijzen voor.

Een ander negatief effect van de oorlog is basaler: grof geweld. In maart van 2022 zijn twee snackfabrieken van Mondelez in het noordoosten van Oekraïne zwaar beschadigd. Het duurde maanden voordat daar weer chips en chocola kon worden geproduceerd.

Veel kritiek op Heineken

Begin dit jaar kreeg Heineken veel kritiek nadat Follow the Money had ontdekt dat Heineken sinds de oorlog nog nieuwe producten op de markt had gebracht in Rusland.

Dat leek niet te stroken met Heinekens aankondiging dat het niet meer zou investeren in dat land. Volgens het bedrijf stonden de Russische activiteiten los van het hoofdkantoor. Overigens zei Heineken onlangs een koper te hebben gevonden voor zijn Russische divisie. Het wacht nu op goedkeuring van autoriteiten om de verkoop door te zetten.

Lees ook:

Heineken biedt excuses aan om gebrekkige communicatie over Rusland

Heineken heeft excuses aangeboden voor de gebrekkige communicatie over de stappen van het bedrijf om Rusland de rug toe te keren.