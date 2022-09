‘Accountants moeten ook letten op klimaateffect van grote vervuilers’

In een brief van zes kantjes krijgen de accountacy-kantoren KPMG, Deloitte, PWC en EY maandag de wind van voren. Milieudefensie verwijt de kantoren dat ze jaarverslagen goedkeuren van grote vervuilers zoals Schiphol, Unilever, Bam, ING en Ahold, terwijl daar geen cijfers en gegevens in staan over het klimaateffect van hun activiteiten.

Dat terwijl, zo beargumenteert Milieudefensie-directeur Donald Pols in de brief, de CO 2 -voetafdruk van bedrijven een groot financieel risico kan gaan vormen voor hun solvabiliteit. Een bedrijf dat te weinig aan klimaat doet, staat wankel in de duurzame toekomst die vereist is voor het Parijse Klimaatakkoord. Accountantsbureaus die daar geen oog voor hebben, doen hun werk volgens Milieudefensie niet goed.

Milieudefensie wil de vier grote accountants voor het blok zetten, omdat zij de verslagen controleren en goedkeuren van 29 ‘grote vervuilers’ die de milieuorganisatie al langer onder druk zet. Milieudefensie won eerder een rechtszaak tegen Shell; de oliereus moet CO 2 -emissies met 45 procent verlagen. Nu poogt Milieudefensie een klimaatkoers af te dwingen bij andere bedrijven, waaronder vleesbedrijf Vion, Rabobank, Tata Steel en energiereus RWE. In eerste instantie door de druk, intern en publiekelijk, op te voeren, maar ook met de aanhoudende suggestie dat de bedrijven, net als Shell, een rechtszaak aan de broek kunnen krijgen.

‘Klimaatvervuilende activiteiten leiden tot financiële risico’s’

Met een onafhankelijk opgestelde doorrekening maakte Milieudefensie dit jaar duidelijk dat de bedrijven te weinig klimaatbeleid hebben. Bovendien ontbreekt het aan transparantie en verslaglegging. Omdat klimaatvervuilende activiteiten ‘legio financiële risico’s’ zouden veroorzaken, zoals snel waardeverlies van fossiele bronnen, zouden accountancy in gebreke blijven als ze hierop niet toezien, stelt Milieudefensie. De club verwijst daarbij naar Europese wetgeving, die eist dat bedrijven per 2023 verantwoording afleggen over klimaateffecten in de boekhouding die hun accountant moet controleren.

Donald Pols directeur van Milieudefensie. Beeld ANP

EY krijgt behalve een tik op de vingers ook een compliment van Milieudefensie. Als accountant van olie- en gasreus Shell maakte EY er als eerste kantoor een punt van dat Shell geen inzicht biedt in klimaatcijfers. Daarmee erkende EY, in lijn met waarschuwingen van De Nederlandsche Bank en de Wereldbank, dat bedrijven die onvoldoende verantwoording afleggen over hun klimaatkoers, mogelijk te maken krijgen met verdampende winsten en waardeloze bedrijfstakken.

‘Accountants moeten greenwashing doorzien’

Mede aangespoord door wet- en regelgeving zetten bedrijven steeds vaker iets in hun jaarverslag over duurzaamheid en klimaat. Milieudefensie is daar blij mee. Accountants moeten ‘greenwashing doorzien’ in de rapportages en ze moeten stukken afkeuren als die niet deugen, aldus de milieuorganisatie. De vier grote kantoren die een brief ontvangen, hebben daarvoor de ‘kennis, kunde, mankracht en middelen’ in huis.

De accountancy zelf ziet dat anders. De boekhouders vrezen dat een tekort aan expertise bij klimaatverslaglegging een hindernis kan vormen, zowel bij het opstellen als het controleren ervan. “Grote bedrijven komen voor een enorme klus te staan”, aldus partner duurzaamheid Jan Niewold van EY eerder in reactie op EU-eisen voor transparantie over duurzaamheid door het bedrijfsleven.

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW zien veel grote ondernemingen het belang daarvan in. Wel zal het aanleveren van details ‘veel impact’ hebben. Zeker omdat in 2026 nog eens vijfduizend Nederlandse MKB-bedrijven onder de EU-regels gaan vallen. Voor die groep, zoals winkels, lijkt milieuverslaglegging ingewikkeld en duur. Omdat de 29 ‘grote vervuilers’ volgens Milieudefensie systeemspelers in de economie zijn, spreekt de milieuorganisatie de accountants eerst aan op controle van die bedrijven.

