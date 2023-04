Aantal miljoenenwoningen in Nederland neemt opnieuw toe: Het Gooi en Bloemendaal spannen de kroon

Het aantal woningen dat meer dan een miljoen euro waard is, is vorig jaar opnieuw gestegen. Nederland telde er eind vorig jaar 195.000. Dat zijn er 23.000 meer dan in 2021. In 2013, tien jaar geleden dus, waren het er nog 14.000.

De stijgende huizenprijzen zijn de voornaamste oorzaak van het groeiend aantal miljoenenhuizen. Vanaf 2016 stegen zowel die prijzen als het aantal miljoenenstulpen snel, met een piek in 2020 en 2021. In 2021 steeg de hoeveelheid miljoenenwoningen met 80 procent.

Vorig jaar kwamen er opnieuw miljoenenhuizen bij, maar met 13 procent was die groei veel kleiner dan in 2021 en 2020, blijkt uit gegevens van Calcasa, een bedrijf gespecialiseerd in statistische analyse en waardering van onroerend goed. De huizenprijzen stegen in 2022 dan ook maar een beetje. Calcasa rekent in zijn onderzoek alle koopwoningen mee, inclusief appartementen.

Waar staan de meeste miljoenenwoningen?

Procentueel gezien in Aerdenhout, Bosch en Duin (bij Utrecht) en Breukeleveen (bij Breukelen). Daar is driekwart van de koopwoningen meer dan een miljoen euro waard. Bloemendaal en Laren (Noord-Holland) zijn de enige twee gemeenten in Nederland waar dat geldt voor (iets meer dan) de helft van alle koopwoningen. Het woningbestand van Blaricum, Wassenaar en Heemstede bestaat voor ruim 40 procent uit miljoenenhuizen.

Wassenaar heeft de straat met de duurste woningen; wie aan de Konijnenlaan woont, is gemiddeld genomen goed voor een huis van 3,3 miljoen euro. De Konijnenlaan voert de lijst van duurste straten al jaren aan. De Torenlaan in Blaricum blijft acht ton per woning achter bij de Wassenaarse laan, de Amsterdamse Oranje Nassaulaan, vlak bij het Vondelpark, ook.

Nederland telt vier wijken die alleen maar miljoenenwoningen hebben: Flevo en Crailo in Huizen en Rijksweg-Noord en Rijksweg-Zuid in Laren. Bij de wijken die voor 99 procent uit miljoenenhuizen bestaan, zit De Kieviet in Wassenaar. Dat is de wijk met gemiddeld genomen de duurste huizen: 2,76 miljoen euro.

En in absolute getallen?

Dan spant Amsterdam de kroon. Met 20.100 miljoenenwoningen ligt Amsterdam ruim voor op Den Haag (10.900), Rotterdam (5250) en Utrecht (4250). De vijf straten met de meeste miljoenenpanden liggen allemaal in Amsterdam. De Keizersgracht telt er 578, de Prinsengracht bijna 500 en de Valeriusstraat in Oud-Zuid 350. Het zijn wel allemaal lange straten. Amsterdam heeft ook een paar straten met huizenprijzen van meer dan 10.000 euro per vierkante meter. De Van Breestraat in Oud-Zuid voert die lijst aan: 10.750 euro.

Toch zijn de Amsterdamse grachtengordel en Oud-Zuid niet de wijken met de meeste dure koopwoningen: dat zijn het Statenkwartier in Den Haag met 1400 miljoenenhuizen en de Heemsteedse Dreef in Heemstede met 1350 woningen.

Veel dure woningen zijn te vinden in Het Gooi, de omgeving van Haarlem, in Wassenaar en in de grote steden. Hoe is het elders?

Er zijn meer gebieden met veel dure woningen. Meer dan duizend miljoenenhuizen zijn er ook in en rond Groningen, Zwolle, Den Bosch-Tilburg, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Zwolle, flinke delen van Gelderland en bij Bergen (Noord-Holland). Minder dan tien miljoenenwoningen staan er in Zuid-Oost Groningen, het gebied rond Delfzijl, Noord-Oost Friesland en delen van Zuid-Limburg.

Wat heb je als je een miljoenenwoning bezit?

Dat verschilt sterk van gebied tot gebied. In de regio Groot-Amsterdam is de gemiddelde omvang van een miljoenenwoning 125 vierkante meter. In Noord-Drenthe en Twente is dat bijna het dubbele: daar krijg je veel meer huis (en tuin) voor je geld. Dat geldt ook voor regio’s als de Achterhoek, de Kop van Noord-Holland, en grote delen van Noord-Brabant.

Een miljoenenhuis, had ik het maar…

Ja, was het maar zo. Maar Calcasa tekent bij de cijfers aan dat dure huizen ook een flinke kostenpost kunnen zijn. De onroerende-zaakbelasting (ozb) is de laatste jaren gestegen en de hypotheekrenteaftrek is enigszins beperkt. De hoogte van de ozb verschilt sterk van gemeente tot gemeente. In Amsterdam is die laag, in gemeenten als Blaricum veel hoger. In Pekela is die vijf keer zo hoog als in Amsterdam. Maar die Groningse gemeente heeft geen miljoenenhuizen.

Het eigenwoningforfait, een andere kostenpost, tikt vooral aan voor bezitters van huizen die meer dan 1,13 miljoen euro waard zijn. En dan zijn er de hoge energiekosten. Een relatief groot deel van de miljoenenhuizen valt onder energielabel A, en is dus energiezuinig. Maar het aandeel dat onder label F en G valt, is ook relatief groot. Volgens Calcasa was een gemiddelde miljoenenhuisbezitter jaarlijks 7250 euro kwijt aan zijn of haar gas- en lichtrekening. In 2021 was dat nog 3300 euro. Bezitters van niet-miljoenenpanden waren minder dan 5000 euro kwijt aan gas en elektriciteit. Calcasa schat de kosten van een doorsnee miljoenenhuis op zo’n 40.000 euro.

Lees ook:

Koophuizen dalen nog iets meer in prijs

Iets meer keuze, iets betaalbaarder prijzen. Volgens makelaarsvereniging NVM ziet de woningmarkt er ‘zonniger’ uit.