Aanbieder van elektrische deelscooter op vinger getikt om misleidende duurzaamheidsclaims

In veel steden zijn de groene deelscooters van Felyx niet meer weg te denken, maar zijn ze wel echt zo groen? Actiegroep Scootervrij stelt dat de elektrische voertuigen niet duurzaam zijn, ook al claimt Felyx dit wel. Daarom stapte de actiegroep naar de Reclame Code Commissie (RCC). Dit is de organisatie die betrouwbare reclame wil bevorderen. De RCC oordeelt dat de uitingen van Felyx inderdaad misleidende duurzaamheidsclaims bevatten, en roept het bedrijf op deze aan te passen.

“Felyx probeert duurzaamheid heel breed naar voren te laten komen in het merkbeeld”, zegt Collin Molenaar van Scootervrij. Concreet ging de klacht van Scootervrij over een aantal termen die Felyx online gebruikt. De e-scooters zouden ‘efficiënt’, ‘schoon’, ‘groen’ en ‘duurzaam’ te zijn. Misleidend dus, want zo duurzaam zijn ze niet.

Plaatsvervanger

Als een e-scooter een auto vervangt, is het inderdaad een duurzamer alternatief. Maar dit is vaak niet het geval. Uit evaluaties die door gemeenten zijn gedaan, gebaseerd op enquêtes, blijkt dat ongeveer een kwart van de gebruikers de deelscooter als alternatief voor de fiets gebruikt. Ongeveer een derde gebruikt de scooter in plaats van het openbaar vervoer en nog eens 10 procent pakt liever een e-scooter dan te gaan wandelen. Slechts 23 procent van de ondervraagden gebruikt het elektrische vervoermiddel daadwerkelijk als alternatief voor hun auto.

Daarbovenop is een elektrische deelscooter vervuilender dan een e-scooter in privébezit. De CO 2 -uitstoot is zelfs twee keer zo hoog, berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Twee factoren zijn hiervan de oorzaak. Deelscooters gaan over het algemeen sneller kapot. Het productieproces om onderdelen te vervangen is behoorlijk vervuilend.

Daarnaast moet de accu van een deelscooter altijd vol zijn. Er rijden daarom voortdurend busjes rond om de lege accu’s te vervangen, een factor die ook een bijdrage kan leveren aan de uitstoot. Felyx meldt wel op de website dat ze alle busjes op fossiele brandstof hebben vervangen door elektrische busjes.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Felyx op de vingers wordt getikt door de Reclame Code Commissie. De actiegroep Scootervrij, die al iets meer dan twee jaar voor een Nederland zonder scooters pleit, heeft al eerder een klacht ingediend, en werd toen ook al in het gelijk gesteld. Dat ging over het gebruik van de algemene term duurzaamheid. De recente uitspraak gaat over meer misleidende termen dan de eerste uitspraak. De RCC is een zelfregulerende commissie vanuit de reclamewereld. Ze kan geen boetes of wettelijke verplichtingen opleggen, maar haar adviezen worden wel vaak opgevolgd.

Of Felyx vanaf nu gaat stoppen met misleidende duurzaamheidsclaims, betwijfelt Molenaar. “Felyx verdient geld door zich duurzamer voor te doen dan het bedrijf is, en dat blijft het waarschijnlijk ook doen.” Molenaar hoopt dat Felyx eerlijker gaat communiceren. Het deelscooterbedrijf zelf was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Elektrische deelscooter verdwijnt uit Utrecht

De Utrechtse liefde voor de deelscooter is bekoeld. De gemeente heeft besloten de vergunning voor de elektrische bromfietsen niet te verlengen. Wél komen er meer elektrische deelfietsen in de Domstad.