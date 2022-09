250.000 euro aan energielasten, het is voor bakkerij Korteweg niet te doen

Het is krentenbollendag bij bakkerij Korteweg, maar klanten weten het karakteristieke pand in de Dordtse wijk Dubbeldam sowieso wel te vinden. Zowel het hartige als het zoete assortiment is zeer uitgebreid, op het terras genieten twee dames van een tosti. Sinds de derde generatie aan het roer staat is dit een bakkerij 2.0: op de kaart staan kipsaté en runderragout en ook voor een goede carpaccio draait Dirkjan Korteweg zijn hand niet om.

De bakkerij, met inmiddels vier vestigingen, is een begrip in de stad. Ook de klantenkring is trouw, Korteweg spreekt de meesten bij de naam aan. Altijd vrolijk, al gaat sinds kort ongerustheid schuil achter zijn lach. Het kan haast niet anders of hij moet over enkele maanden concluderen dat de cijfers over 2022 behoorlijk in het rood uitkomen. De oorzaak laat zich raden: de energiekosten. “De twee gasovens staan zo’n acht uur per dag aan, voor brood op 250 tot 280 graden. Voorheen waren de lasten 40.000 tot 60.000 euro, dit jaar kom ik op minimaal tweeënhalve ton uit.”

Zijn zaak heeft, mede door zijn veelzijdigheid, wat vlees op de botten. Waar collega’s volgens de branchevereniging al uitgemergeld raken, houdt Korteweg het nog wel even vol. “Maar zelfs voor een fantastisch gezond bedrijf als het onze kan deze situatie niet te lang duren. Een groot deel van de energieprijs bestaat uit belasting. Daar moet de overheid iets mee doen. En misschien moet je toch ook weer naar de gasvoorraad in Groningen kijken. Voor het behoud van de welvaart in Nederland, het volk moet overeind worden gehouden.”

Tarwe, slagroom en roomboter worden ook duurder

Het is niet alleen gas dat voor de problemen zorgt. Grondstoffen zoals tarwe, slagroom en roomboter worden duurder. En arbeid ook, zeker met het kabinetsplan om het minimumloon met 10 procent te laten stijgen. “Dan gaan de schalen daarboven ook omhoog. De inflatie gaat zo hard, ik kan niet anders dan de kosten doorberekenen. Maar als brood een kwartje duurder wordt, heb ik kans dat klanten zeggen: sorry Dirk, dan koop ik wel een eurobrood bij de Aldi.”

Hoewel de prijzen in de supermarkt ook stijgen, doet het bij de speciaalzaken meer pijn, aldus Korteweg. "Door de relatie die we met onze klanten hebben. Industriële bakkers bedienen een veelvoud van de consumenten. Boeit het een supermarkteigenaar dan als iemand een keer geen pannenkoeken koopt? Of geen gebakje? Bij ons was het gebak in coronatijd niet aan te slepen, maar die verkoop zakt nu flink in. Mensen veroorloven zich door de onzekerheid minder luxe.”

Sommige collega’s kiezen er al voor om een dag extra dicht te zijn. Dat is voor Korteweg geen optie. “Daarmee wordt het rendement uit de ovens niet groter. Je zou met collega’s kunnen afspreken om ook voor elkaar te bakken, maar veel klanten maken een omweg om bij ons te kopen. Naast het brood doen ze dat vooral voor onze appelflappen en saucijzenbroodjes. Die mensen raken we kwijt als we moeten zeggen dat we niet meer alles zelf maken.”

Zo is de toekomst van de bakkerij die zijn opa in 1934 is begonnen, voor het eerst ongewis – en het vak staat al onder druk. De vacature voor ovenist, die Korteweg anderhalve maand geleden heeft uitgezet, heeft tot op heden nul reacties opgeleverd. Er zijn te weinig vakmensen. Sowieso is het maar de vraag of er ooit een vierde generatie Korteweg aan het roer van de bakkerij komt. De kinderen, die zien hoeveel uren vader altijd maakt, willen niet. Daar is niets aan te doen, zegt Korteweg. Voor de huidige situatie is dat anders. “Het kan niet zo zijn dat de oorlog in Oekraïne voor ons het einde zou betekenen.”

