12-urige werkdagen bij Apple? Indiase arbeiders bedanken ervoor

‘Project Elephant’ noemen betrokkenen het: de op maandag aangekondigde, omgerekend 900 miljoen euro kostende fabriek van Apples grootste productiepartner Foxconn. De fabriek komt in Karnataka te staan, een Indiase deelstaat die ongeveer vier keer zoveel inwoners als Nederland telt.

De keuze van Apple en zijn productiepartner voor Karnataka komt niet uit de lucht vallen. De Financial Times berichtte eerder deze maand dat Apple (VS) en Foxconn (Taiwan) bij de Indiase overheid hadden gelobbyd voor een soepelere arbeidswet in de deelstaat. Die zou het voor hen aantrekkelijker maken om in de regio te investeren.

De soepelere arbeidswet kwam er in februari, al moet de gouverneur van Karnataka de tekst nog wel even ondertekenen. Daarna verandert onder meer de maximale duur van een werkdag. Die gaat van 9 naar 12 uur. Arbeiders mogen daarbij maximaal 48 uur per week werken.

Efficiënt concurreren met China

Net als in China kan de Foxconn-fabriek in Karnataka zo met twee ploegendiensten 24 uur per dag produceren. Heel efficiënt dus. Zo hoopt India beter te kunnen concurreren met China, waar nu nog de meeste productie van iPhones plaatsvindt.

In de nieuwe arbeidswet wordt ook het aantal maximale overuren voor werknemers verhoogd. Van 75 uur per drie maanden gaat dit aantal naar 145 uur. Maar het extra geld dat mensen met vrijwillige overuren kunnen verdienen, verdwijnt haast door de langere reguliere werkdagen.

En, mogelijk nog controversiëler: het is straks toegestaan voor vrouwen om nachtdiensten te draaien. Dat ligt in India erg gevoelig. Het zou betekenen dat vrouwen ’s nachts nog over straat moeten. Critici vrezen dat dit tot onveilige situaties leidt. En ze zijn er niet gerust op dat Foxconn voor voldoende bescherming of geschikt vervoer zal zorgen.

Twee miljoen arbeiders gaan staken

Op de nieuwe wet wordt vanuit de vakbonden verontwaardigd gereageerd. Meenakshi Sundaram van het Centre of Indian Trade Unions vertelt aan de telefoon dat hij teleurgesteld is in de overheid. “Wij zijn enorm tegen de nieuwe wet, omdat die ingaat tegen de universele richtlijnen die gelden voor alle landen die bij de Verenigde Naties horen”.

Sundaram is bezig met de voorbereidingen op de staking die de vakbonden hebben afgekondigd voor donderdag 23 maart. Hij verwacht dat er meer dan twee miljoen arbeiders zullen meedoen. “Bij de laatste bijeenkomst met vakbonden en de overheid, afgelopen zondag, werden onze zorgen niet serieus genomen. Nu moeten we op een andere manier de politieke en sociale druk opvoeren.”

De overheid van Karnataka steekt niet onder stoelen of banken dat de liberalisering van de arbeidswet bedoeld is om nieuwe bedrijven aan te trekken. Bangalore, de hoofdstad van Karnataka, geldt als tech-hub van India en haalt al langer met succes buitenlandse bedrijven naar de regio. IT-bedrijven als Google, Siemens en Microsoft hebben er een vestiging.

Onzekere en inhumane banen

Bij de aankondiging van de nieuwe Foxconn-fabriek wees Karnataka op de honderdduizend banen die de overheid zo hielp te creëren. Sundaram gelooft niet zo in dat positieve verhaal. “Andere industrieën gaan last hebben van de nieuwe regels. Bestaande banen zullen juist verdwijnen omdat bedrijven mensen langer mogen laten werken. En de nieuwe banen die nu worden gecreëerd zijn onzeker en inhumaan.”

De komst van de nieuwe Foxconn-fabriek kan in ieder geval op goedkeuring rekenen van de nationale overheid van India. Die voert al langer de ‘Make in India’-campagne, die gericht is op het vergroten van de Indiase industrieën. Daarvoor vangt ze graag een vlieg van China af.

