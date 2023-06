1 euro voor je koffiebeker. Is dat ‘crimineel’ of een ‘goed idee tegen zwerfafval’?

Dieke Brand (22) is nog nooit zo blij geweest dat haar moeder moet plassen. Gisteren al was ze speciaal naar de nabijgelegen McDonald’s in Hillegom gegaan, nadat ze hoorde dat er statiegeldbekers op komst waren. Brand spaart dit soort collector’s items van ketens. Gisteren was ze te vroeg, maar nu ze met haar moeder over de A2 rijdt, maken ze een plasstop bij de McDonald’s in het Brabantse Best.

Opgewekt komen ze even later naar buiten, met een gloednieuwe plastic halveliterbeker cola (dochter) en een kleinere, gele beker voor de cappuccino (moeder). Brand: “Dit vind ik gewoon leuk. Ik moest één euro statiegeld betalen, maar ga hem niet terugbrengen. Thuis ga ik hier water uit drinken.”

Het hoeft van de wet pas vanaf zaterdag 1 juli, maar de 263 Nederlandse McDonald’s-filialen hebben sinds dinsdag al nieuwe regels voor wegwerpverpakkingen waar plastic in zit. Een soort van proefdraaien, zegt woordvoerder Dolly van den Akker. Wegwerpverpakkingen met plastic mogen straks vanwege Europese milieuwetgeving niet meer gratis meegegeven worden, net zoals eerder gratis plastic tasjes en rietjes verboden werden.

‘De mensen die dit hebben bedacht, sporen niet’

Bij de Mac zijn de voedselbakjes van karton, waardoor er vooral voor drank- en ijsbekers iets verandert, en voor sausbakjes. Concreet betalen klanten nu 25 cent toeslag voor de ouderwetse wegwerpbekers en 1 euro voor een stevige statiegeldbeker, waarvoor ze het geld terugkrijgen als ze die weer inleveren.

Op dag één gaat bij de McDonald’s in Best nog niet alles gesmeerd. Bekerverzamelaar Brand ziet zelf ook in dat zij de uitzondering is, en dat veel anderen niet direct blij zullen zijn. “De Mac wordt al steeds duurder, dan komt dit er ook nog bij.” Inderdaad krijgen de caissières wat morrende klanten tegenover zich. “De mensen die dit hebben bedacht, sporen niet”, zegt Jordy van den Bogaard (26), met tatoeages op zijn arm. Nederland slaat volgens hem door in milieuwetgeving. “Vroeger ging het toch ook goed?” Plastic flessen met statiegeld smijt hij thuis bij het afval. “Ik ga die smerige zooi niet terugbrengen.”

Werner Bührs, die 25 cent betaalde voor de beker waarin McDonald’s hem zijn milkshake serveert, noemt de toeslag ‘crimineel’. De caissières zelf worstelen nog met het nieuwe betaalsysteem, deels omdat de verplichting vanaf 1 juli geldt voor meeneem-eten en pas vanaf 1 januari 2024 voor eten dat mensen in het restaurant nuttigen.

Werner Bührs met zijn wegwerpbekertje, waarvoor hij 25 cent moest betalen. Beeld Ton Toemen

Tegelijkertijd heeft multinational McDonald’s het relatief makkelijk met de nieuwe wet. Statiegeldbekers zijn al verplicht in Duitsland, waardoor het financiële systeem van statiegeld deels al bestaat bij de filialen. Vooral voor kleine ondernemers die niet bij een keten zijn aangesloten, kunnen de nieuwe regels voor moeilijkheden zorgen. Die moeten alles zelf doen, zegt een woordvoerder van het Afvalfonds Verpakkingen. “Je bent friet aan het bakken en nazeven en dan moet je ook nog nadenken hoe je die toeslag in je kassasysteem gaat verwerken.”

Voor de Nederlandse snackbarketen Kwalitaria, met meer dan honderd filialen, is de overstap ook geen eitje. Algemeen directeur Joep Leemans hekelt de Nederlandse inspectie, die zijn verpakkingen met slechts 1 procent plastic niet gewoon als plasticvrij ziet, zoals sommige andere Europese landen wel doen. Hij merkt dat de overheid aanstuurt op herbruikbare verpakkingen, maar benadrukt ook hoe lastig dit is, bijvoorbeeld omdat hij als snackbar verantwoordelijk is voor hygiëne. Het afmeten van grote en kleine frietjes zou daarnaast ‘niet te doen’ zijn als iedereen een eigen bakje meeneemt.

In dat opzicht lijkt McDonald’s het beste jongetje van de klas. Na twee uur zijn de caissières deze dinsdagochtend al redelijk gewend. Technische problemen, zoals een verkeerd toeslagbedrag op digitale bestelzuilen, worden met hulp vanuit het hoofdkantoor opgelost. Klant Dirk van Leeuwen (28) bestelt na enige verwarring zijn drankje gewoon in een statiegeldbeker. “Goed idee tegen zwerfafval.”

De herbruikbare bekers van Mc Donald's. Beeld Ton Toemen

Verzamelaar Brand vindt haar aanwinst fijner drinken dan de papieren beker met plastic coating. “Je krijgt nu niet zo’n zompige bodem.” En Bührs noemde de toeslag pas ‘crimineel’ toen Trouw hem hiernaar vroeg. Daarvoor had hij niet eens door dat hij extra moest betalen. “Ik heb mijn bril niet op.”

McDonald’s levert de inspanning toch niet geheel vrijwillig. Van den Akker: “Als marktleider willen we aan de wet voldoen, maar we vragen ons af of dit wel een positieve bijdrage gaat leveren aan het milieu.” Ze wijst erop dat de statiegeldbekers, die zo’n vijftig keer meegaan, van 100 procent plastic zijn gemaakt, en dus meer grondstoffen kosten dan wegwerpbekers. “Het afwassen van de bekers kost ook stroom en energie.” Bij de restaurants in Duitsland, waar klanten 2 euro statiegeld betalen, brengt slechts 30 procent de beker terug. “We vrezen dat dit eerder leidt tot meer plastic dan minder.”

Lees ook:

Wie koffie afhaalt, kan straks de vraag krijgen: met of zonder bekertje?

Met een eigen beker en etensbakje op stap. Dat gaat normaler worden nu er nieuwe regels ingaan voor eten en drinken dat consumenten afhalen.