Zwitsers verdeeld over lager pensioen en hogere AOW

Nee tegen de pensioenhervorming, en nee tegen de btw-verhoging die daarvoor nodig is. Op de markten en pleinen wordt geflyerd. Zondag stemmen de Zwitsers over de toekomst van hun pensioenen en het gaat erom spannen.

Het parlement kwam in maart met een wetsvoorstel. Niemand mag erop achteruitgaan, is het uitgangspunt. De pensioenleeftijd blijft bij 65. Toch moet er iets gebeuren nu de naoorlogse geboortegolf met pensioen gaat en mensen steeds ouder worden. Nu zijn er in Zwitserland vier werkenden op één gepensioneerde. In 2040 is die verhouding twee op een.

Pensioenpremie in 2020 omlaag De pensioenpremie gaat in 2020 1 procent omlaag waardoor bij 65 jaar de pensioenuitkering lager uitvalt. De regering wil dat compenseren met een iets hogere AOW-uitkering voor iedereen. 60 euro per maand krijgen de Zwitsers erbij, echtparen het dubbele. Daarvoor moet de btw omhoog van 8,3 naar 8,6 procent. Ook vrouwen brengen een offer. Ze gaan voortaan niet met 64, maar met 65 met pensioen. Minister van sociale zaken Alain Berset, vader van het wetsvoorstel, bezwoer de jonge generatie ja te gaan stemmen. Anders zou hun AOW weleens in gevaar kunnen komen.