Zweden verkeert weer in staat van paraatheid, maar waarom?

Zo werd in mei de legereenheid op Gotland officieel heringewijd na dertien jaar afwezigheid. Als zelfrespecterende bekende Zweed kon je de uitnodiging voor deze ceremonie niet afslaan: de minister van defensie, de premier en zelfs de koning kwamen opdraven. Een zichtbaar geroerde regimentschef verklaarde dat het 'een dag was waar we allemaal naar hebben verlangd, en nu is het eindelijk werkelijkheid'.

Een vrolijke fanfare met een vaandeldrager is tot daaraan toe, maar daar kwam al een volgende - onheilspellender - mijlpaal: het is voor het eerst sinds 1968, het dieptepunt van de Koude Oorlog, dat ieder gezin een 'wat te doen als de crisis of oorlog komt'-brochure in zijn bus krijgt.

Vanwaar toch die Zweedse ver­de­di­gings­lust? Moeten we ons zorgen maken?

Hierin valt te lezen dat, ondanks dat Zweden veiliger is dan veel andere landen, toch ook 'onze zekerheid en zelfstandigheid' worden bedreigd. 'Vrede, vrijheid en democratie zijn waarden die we elke dag moeten beschermen.'

Dat doe je door elke Zweed te wijzen op de dichtsbijzijnde schuilkelder en te waarschuwen dat, mocht je getuige worden van een terroristische aanslag, je beter je mobiele telefoon op stil zet.

Een proviandkast vol ingeblikte bonen en doperwtjes volstaat bovendien niet meer. Als de crisis of oorlog komt, is het devies, doe je er goed aan ook sojamelk, tortilla's, houdbare hummus en pindakaas in huis te hebben.

Aan de vooravond van 6 juni, de Zweedse nationale feestdag, kwam de lakmoesproef. De voltallige burgerwacht van 22.000 vrijwillige soldaten kreeg de oproep zich te melden voor een verrassingsexercitie. De eerste sinds 1975! Niet iedereen kwam opdagen. Toch stelde opperbevelhebber Micael Bydén bezorgde burgers gerust dat alles naar behoren had gefunctioneerd.

Vanwaar toch die verdedigingslust? Moeten we ons zorgen maken? Niet echt, zegt generaal Karlis Neretnieks. Dit alles is vooral voor de Russische en Amerikaanse bühne. "Wat betreft Rusland is de boodschap: 'met ons valt niet te sollen' en aan de VS laten we zien: 'we zijn een betrouwbare partner die het waard is te steunen in tijden van crisis'. Een soort compensatie voor onze afwezigheid in de Navo."