Zweden heeft eindelijk weer een regering - zónder de anti-migratiepartij

Voor Löfven is het zijn tweede ambtstermijn, deze keer in een nieuwe centrumlinkse regering. Die verkiezingen in september toonden geen duidelijke winnaar aan. Zo’n beetje elke partij claimde de overwinning, maar niemand had echt gewonnen. Geen van de traditionele blokken wist een meerderheid te bemachtigen, al boekte anti-migratiepartij Zweden Democraten (SD) wel flinke winst.

Maar samenwerken met de SD zag geen enkele andere partij zitten. Löfven vormt daarom een minderheidsregering met de Groenen, de Centrumpartij en de Liberalen. Dat is een bijzondere samenwerking tussen centrumlinkse en centrumrechtse partijen, bedoeld om SD buiten de regering gehouden.

De gedoogsteun komt van het linkse Vänsterpartiet, in ruil voor een aantal sociale hervormingen. De linkse partij onthield zich van stemming tijdens de vertrouwensstemming, waardoor de coalitie en Löfven een meerderheid in het parlement achter zich kreeg. In die stemming kreeg Löfven 115 stemmen voor en 153 stemmen tegen. 77 parlementariërs onthielden zich van stemming. Volgens de Zweedse wet kan de genomineerde premier worden zolang de meerderheid van het parlement niet tegen hem of haar stemt.

Löfven maakt met zijn nieuwe regering een scherpe bocht naar rechts, onder andere door belastingen te verlagen en deregulering van de arbeidsmarkt.



