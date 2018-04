Zware straffen voor dertien werknemers van Cumhuriyet, een van de weinige kritische Turkse kranten

Zijn vrouw en vrienden stonden Akin Atalay vandaag met open armen op te wachten. Na meer dan vijfhonderd dagen werd de uitgever van de Cumhuriyet op borgtocht vrijgelaten uit de Silivri-gevangenis, buiten Istanbul. “Ik zou graag willen zeggen dat ik blij ben, maar dat kan ik niet”, zei hij tegen journalisten.

Lees verder na de advertentie

Atalay zei dat hij zich zou schamen als hij blij zou zijn terwijl er nog zo veel mensen achter de tralies zitten. “Honderden journalisten, studenten, academici en ambtenaren zitten nog vast.” Dertien van zijn eigen collega’s bij de Cumhuriyet hadden woensdagavond celstraffen te horen gekregen van tussen de twee en zeven jaar. Onder hen onderzoeksjournalist Ahmet Sik en hoofdredacteur Murat Sabuncu. “Journalistiek is geen misdrijf”, stelde de hoofdredacteur in een reactie. “En we hebben alleen journalistiek bedreven.” Ook Atalay werd veroordeeld tot ruim zeven jaar gevangenisstraf. Het hoger beroep mag hij voorlopig op vrije voeten afwachten.

De aanklagers beschuldigen de medewerkers van de krant ervan door hun verslaggeving onder meer de PKK en de Gülenbeweging te steunen, ook al zijn ze geen lid van deze organisaties. Erdogan stelt de prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016. Cumhuriyet, dat letterlijk ‘Republiek’ betekent, is een van de weinige kranten waarin nog kritiek op de regering wordt geuit. De krant werd in 1924, een jaar na de stichting van de Turkse republiek opgericht.

Zwarte lijst Toeval of niet, op de dag dat de journalisten van Cumhuriyet werden veroordeeld, kwam ook het jaarlijkse rapport van Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) uit. Turkije zakte twee plaatsen verder weg op de internationale index voor de persvrijheid. Met plaats 157 bungelt Turkije nu aan het randje van de ‘zwarte lijst’, de groep landen die wereldwijd de slechtste reputatie op het gebied van persvrijheid hebben. Volgens RSF is Turkije ‘de grootste gevangenis ter wereld voor professionele journalisten’. De medewerkers van Cumhuriyet lijken zich daar vooralsnog niet door te laten afschrikken. “Zoals we altijd gezegd hebben, kunnen ze Cumhuriyet niet intimideren”, zei Akin Atalay vandaag strijdbaar. “De krant zal de waarheid blijven vertellen aan haar lezers.”

Lees ook:

Hoe Turkije de grip op sociale media steeds verder uitbreidt Naast kranten en televisiezenders wordt in Turkije ook het internet scherp in de gaten gehouden. "Een tweet kan leiden tot twee tot tien jaar cel."