Zware storm veroorzaakt politieke ruzie in Roemenië

De storm, die zondag ineens opstak, trof de stad Timisoara met windstoten tot een snelheid van honderd kilometer per uur. Daken werden van huizen, scholen en ziekenhuizen gerukt en bomen ontworteld. Naast de acht doden waren er 140 gewonden.

Meer dan tweehonderd kleinere steden en dorpen kregen met de storm te maken, ongeveer veertig scholen bleven gisteren nog gesloten omdat ze beschadigd waren. Delen van Kroatië en Servië werden ook door de storm getroffen, in die landen vielen eveneens gewonden.

De Roemeense premier Mihai Tudose, die Timisoara gisteren bezocht, kreeg kritiek vanwege zijn uitspraken direct na de storm. "Wat kunnen we doen aan het weer? Een wet invoeren die de wind verbiedt te blazen?" Gisteren kondigde hij aan dat er een waarschuwingssysteem komt voor stormen.

Geen waarschuwing

Burgemeester Nicolae Robu van Timisoara zei gisteren dat hij geen idee had van wat er zondag op zijn stad afkwam. "Ik was niet gewaarschuwd dat er een zware storm zou komen. Regen was voorspeld. Zoiets heb ik nog nooit gezien." Vijf van de doden en circa vijftig gewonden vielen in Timisoara, vooral door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Honderdduizenden Roemenen zaten gisteren nog zonder stroom. Premier Tudose noemde de dienstverlening van het Italiaanse elektriciteitsbedrijf Enel 'vreselijk'. Enel voorziet een groot deel van Roemenië van elektriciteit.

President Klaus Iohannis wees gisteren de regering op haar verantwoordelijkheid. Volgens Iohannis is de storm geen excuus voor slechte commicatie tussen de overheidsinstellingen. De president, een liberaal, is al vaker in conflict gekomen met de regering van sociaal-democraten.