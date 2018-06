Zuidoost-Europa kiest tegen migratie

'Slovenen eerst' was de boodschap van Janez Jansa tijdens zijn verkiezingscampagne. En zondag voegde hij toe: "De welvaart en de veiligheid van de Slovenen moet voorop staan en daartoe is vandaag een eerste stap gezet". Een kwart van de kiezers steunt zijn rechtse SDS, dankzij zijn ferme uitspraken over de aanpak van migratie. Zo wil Jansa geld bestemd voor de opvang van migranten besteden aan het verbeteren van de veiligheid in Slovenië.

"Het is genoeg geweest", klonk het zondag in buurland Italië. De kersverse minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini: "Sicilië moet niet langer fungeren als het vluchtelingenkamp van Europa." Salvini bracht vrijwel direct na zijn aantreden een bezoek aan het eiland. Zijn anti-immigratiepartij Lega mag als regeringspartij haar plannen uitvoeren. 'Pak je koffers', zo vatte hij die plannen afgelopen weekend samen, als waarschuwing aan illegale migranten. In navolging van de Hongaarse premier Orban wil Salvini bovendien actie ondernemen tegen hulporganisaties voor migranten.

Steeds meer migranten kiezen voor de 'moskeeroute'

Orban, die in april met overweldigende meerderheid in Hongarije werd herkozen, is niet alleen voor Salvini maar ook voor Jansa een voorbeeld. De Hongaarse premier hielp de Sloveense partijleider zelfs een handje tijdens zijn campagne. Zo dook Orban op bij een van de verkiezingsbijeenkomsten van de SDS.

Ook de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz, die eind vorig jaar aantrad, heeft inperking van migratie tot speerpunt verheven. Als hij volgende maand het EU-voorzittersstokje van Bulgarije overneemt, zal Kurz de Europese immigratiepolitiek centraal stellen. De Oostenrijkse premier wil beambten van Frontex naar Noord-Afrika sturen om migranten daar al tegen te houden. Ook wil hij de grensbewakingsorganisatie van de EU flink uitbreiden.

Geen nieuwe Balkanroute Orban en Kurz trekken steeds meer samen op in het migratiedossier, en ook andere politici slaan de handen ineen. Zo heeft de Bosnische minister van veiligheid, Dragan Mektic, zijn ambtgenoten in Zuidoost-Europa donderdag in Sarajevo uitgenodigd. Ook de Oostenrijkse en Hongaarse ministers mogen aanschuiven. Mektic wil met zijn collega's maatregelen bespreken om te voorkomen dat er een nieuwe Balkanroute ontstaat. Oostenrijk waarschuwt voor een herhaling van 2015, toen honderdduizenden mensen over de Balkan trokken om de Europese Unie te bereiken. Verscherpte grensbewaking en het optrekken van hekken hebben deze oude route via Macedonië en Servië bijna onmogelijk gemaakt. Een toenemend aantal mensen probeert nu via Albanië, Montenegro en Bosnië de Europese Unie te bereiken. De autoriteiten van deze drie landen registreerden dit jaar volgens de IOM (de organisatie voor internationale migratie) zo'n 6700 migranten, een verdubbeling van het aantal dat in 2017 in die landen werd geregistreerd. De nieuwe route wordt door Wenen de 'moskeeroute' genoemd, omdat moskeeën de vluchtelingen en migranten onderweg hulp zouden bieden.