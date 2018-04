Zuid-Korea stopt met het keihard afspelen van propaganda aan de grens

Uit de luidsprekers schallen niet alleen kritische berichten over Noord-Korea, maar ook populaire K-pop hits, zo nu en dan afgewisseld met het weerbericht. Met beloftes van de grootse welvaart – denk aan alle auto’s die je in Zuid-Korea wel niet kan rijden! - proberen de Zuid-Koreanen al jaren twijfel te zaaien bij hun bovenburen, om zo hun vertrouwen in het regime te verzwakken.

De speakers van beide Korea’s werken al sinds het begin van de Koreaoorlog als een soort graadmeter voor de relatie tussen de landen. Zijn ze uit, dan lijkt de diplomatieke stemming opgetogen. Gaan ze weer aan, dan is het weer hommeles.

Seoul zegt de propaganda-luidsprekers nu uit te zetten vanwege de aankomende gesprekken tussen Kim Jong-un en Moon Jea-in. “We hopen dat deze beslissing ertoe zal leiden dat beide Korea’s stoppen met het uiten van kritiek en propaganda tegen elkaar en zal bijdragen aan het creëren van vrede en een nieuw begin”, aldus een woordvoerder.

Noord-Korea heeft nog niet laten weten of het de volume van zijn speakers, waaruit vooral lofzang voor leider Kim Jong-un klinkt, ook uitzet.