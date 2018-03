Zuid-Afrika klaagt ex-president Zuma aan voor corruptie

Jacob Zuma moet zich dan toch eindelijk voor een rechter gaan verantwoorden voor zijn vermeende corruptie. Het hoofd van het Zuid-Afrikaanse openbaar ministerie, Shaun Abrahams, maakte dat vrijdag bekend. Tegen de vorige maand afgetreden president zijn zestien aanklachten ingediend: een voor afpersing, twee voor corruptie, een voor witwassen van geld en twaalf voor fraude.

De beschuldigingen stammen af van 783 corruptieverdenkingen waarvoor Zuma al in 2007 werd aangeklaagd. Die hadden betrekking op een wapendeal voor het Zuid-Afrikaanse leger met het Franse bedrijf Thales. Daarmee was eind jaren negentig omgerekend ruim twee miljard euro gemoeid. Zuma was in die tijd vice-president van Zuid-Afrika en hij zou smeergeld hebben aangenomen om de deal te beklinken.

Het rechtssysteem herinnert ons en onze bestuurders er hiermee aan dat niemand boven de wet staat Ben Theron, directeur van anti-corruptiewaakhond OUTA

Zuma heeft dit altijd ontkend. Zelfs nog nadat zijn financieel adviseur Schabir Shaik in 2005 een gevangenisstraf kreeg opgelegd voor zijn rol in de wapendeal en vanwege zijn corrupte banden met Zuma. Voor dat laatste was volgens de rechter ‘overweldigend’ bewijs.