Zouden de resten van Van Oldenbarnevelt echt hier onder de Eerste Kamer liggen?

“Dichterbij kunnen we niet komen.” Ronald van Raak wijst op een minuscuul gaatje in de muur, waar het pleisterwerk afbladdert. “Hier, achter deze muur, zouden zijn resten moeten liggen, in de grafkelder van de voormalige Hofkapel.” Het gaatje is gemaakt voor een eerdere kijkoperatie. We staan in een lage gang onder het gebouw van de Eerste Kamer. In stalen voorraadkasten liggen bejaarde laptops, rijtjes schermstandaards en enkele verweesde archiefmappen van de Eerste Kamer. ‘Handleiding schotelantenne’ en ‘2007 -Bouwplannen Binnenhof’ (mocht iemand die zoeken). Verderop staan de voorraden printpapier, schoonmaakmiddel, frituurvet en cappuccinomelk van de senaat.

Van Raak, SP-Kamerlid, oud-senator en historicus, pleit al jaren voor onderzoek naar de resten van de landsadvocaat, die op 13 mei 1619 werd onthoofd op het Binnenhof. Hoogverraad wegens ondermijning van de religie en de staatsorde, luidde het vonnis na een lang proces en een nog langere gevangenschap.

Premier Rutte noemde Van Oldenbarnevelt in het najaar ‘de grootse staatsman uit onze geschiedenis’. “Dat verbaasde mij eigenlijk, niet dat hij dat vond, maar dat hij het hardop zei”, zegt Van Raak. “Zo’n opmerking moet wel afgestemd zijn met de koning. En de Oranjes hebben gezien de geschiedenis een wat ambivalente houding ten opzichte van Van Oldenbarnevelt gehad. In datzelfde Kamerdebat kreeg Van Raak het dankzij de steun van de premier voor elkaar dat het archeologisch onderzoek er toch kwam. Eerdere pogingen stuitten nog op een ministerieel ‘njet’.”

Vierhonderd jaar na zijn roemloze einde is Van Oldenbarnevelt (1547-1619) terug op het politieke toneel. In het herdenkingsjaar zijn er lezingen, exposities, kunstwerken en boeken. Nicolaas Matsier schreef de historische roman ‘De advocaat van Holland’ waarin hij de gedachtenwereld van de landsadvocaat prachtig verbeeldt.

“Een politieke vadermoord”, zegt Van Raak. Prins Maurits van Oranje was verantwoordelijk voor de arrestatie van zijn vroegere mentor, die zich over de prinselijke tiener had ontfermd na de moord op diens vader Willem van Oranje. De twee groeiden uit tot politieke concurrenten. De jonge militaire leider tegen de oude, machtigste politicus van de Republiek. De steile calvinist Maurits tegen de rekkelijker Van Oldenbarnevelt. De adellijke prins tegen de carrièrediplomaat. “Maurits kon niet op tegen de persoon Van Oldenbarnevelt, die veel machtiger was dan zijn officiële functie aangaf”, aldus Van Raak. “We weten het niet, maar het zou goed kunnen dat Maurits tot het laatst heeft gedacht dat zijn oude mentor gratie zou vragen.”

Proefboring

Want ligt hij er wel, in deze catacomben onder de senaat en het huidige ministerie van algemene zaken? Daarvoor zou er onlangs al een proefboring zijn geweest, wordt er gefluisterd in de wandelgangen van de Eerste Kamer. Er zijn ook experts die het betwijfelen of de resten hier echt liggen. Het graafwerk mag pas beginnen als het Binnenhof op slot gaat voor een grootscheepse verbouwing, waarover veel te doen is. De plannen van de renovatie onder leiding van het Rijksvastgoedbedrijf zijn grotendeels geheim verklaard; voor het archeologische spitwerk is ook nog toestemming nodig van de gemeente Den Haag. Die gaat over de grond onder het Binnenhof.

Waar ooit de Hofkapel stond, is nu een toilet. © Werry Crone

Van Raak is al aan de andere kant van de muur geweest. Een privé-excursie met Rutte, vanaf diens ministerie van algemene zaken. ‘Een historisch gevoel’, kreeg hij bij het betreden van de catacomben, al is er van de grafkelders van de Hofkapel niets over en was er zonder graafmachine nog niets te zien. De kapel zelf werd afgebroken in 1879, de grafkelder afgedekt.

De laatste die daar op zoek ging naar Van Oldenbarnevelts botten was de toenmalige griffier van de Tweede Kamer, mr. Daniël Veegens, vlak voor de kapel neerging. Van Raak duikelde diens notities op. ‘Overal lagen doodsbeenderen en doodshoofden verspreid. Het sprong in het oog, dat al had men geheel dezen doodenakker willen omwoelen, die arbeid vruchteloos zou zijn.’ De grafkelder werd samen met de overblijfselen ‘toegemetseld’, aldus de griffier: ‘Eene dikke zandlaag werd over den bodem der kerk gespreid en al wat daarin verborgen lag, verdween voor goed uit het menschelijk oog’.

In de tijd dat hij senator was, raakte Van Raak geboeid door Van Oldenbarnevelt. Inmiddels staan we weer buiten op het Binnenhof, waar de ijscoman zijn bolletjes verkoopt aan grote plukken toeristen. “Iedere dag liep ik hierlangs”, wijst Van Raak. Aan een buitenmuur van de senaat hangt een onopvallende plaquette in grijs steen met pas geverfde gouden letters, die verwijst naar de begraafplaats van het ‘lijk’ van Van Oldenbarnevelt. Het is de enige verwijzing op dit plein aan de dramatische gebeurtenis van 13 mei 1619. Precies op de plek van het schavot, vlak voor de ingang van de Ridderzaal, maken twee Chinese toeristes huppelend een filmpje. Maak het kort, had hij gezegd, niet tegen de beul, maar tegen zijn trouwe knecht Jan Francken, die hem in de lange maanden gevangenschap bijstond.