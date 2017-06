Zorgwet Trump stokt in Senaat

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zijn zo verdeeld over een door hun partij ingediende zorgwet, dat de stemming erover is uitgesteld. Mogelijk betekent dat het einde van de pogingen om het onder Barack Obama ingevoerde zorgstelsel in conservatieve richting te sturen.

Dankzij 'Obamacare' waren de afgelopen jaren miljoenen mensen minder onverzekerd. Maar de Republikeinen verafschuwden de verplichting om een zorgverzekering te nemen, en de grote invloed van de overheid op de markt voor zorgverzekeringen.

De Republikeinen zijn hun meerderheid al kwijt als drie of meer van hun eigen senatoren tegen zijn

De Democraten zijn unaniem tegen het wetsontwerp - dat in een andere vorm al is aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse fractieleider Mitch McConnell is zijn meerderheid daardoor al kwijt als drie of meer van zijn eigen senatoren het ook afwijzen.

Het waren er gisteren al meer, vooral nadat het Begrotingsbureau van het Congres in de officiële doorrekening van het wetsontwerp voorspelde dat na invoering ervan 22 miljoen Amerikanen zonder verzekering zouden zitten. Een deel van hen zou gewoon geen verzekering meer nemen omdat het niet meer verplicht was. Een ander deel zou het niet kunnen betalen door stijgende premies en dalende zorgtoeslagen. Een aantal Republikeinse senatoren ging die gevolgen te ver.

Kansen gedaald De wet zorgt wel voor een flink lager begrotingstekort in vergelijking met Obamacare: 320 miljard dollar in vier jaar. Fractieleider McConnell zou hebben geprobeerd met dat geld dingen te doen die twijfelende senatoren over de streep halen, zoals extra uitgaven om de verslaving aan heroïne en opioïden te bestrijden. Maar dat zal een andere groep senatoren, die vindt dat de voorgestelde zorgwet de overheid nog steeds een te grote rol geeft, niet milder stemmen. De bedoeling van de Republikeinse leiding was de wet snel door de Senaat te jagen, voordat die maandag voor en week op reces gaat. Uitstel zou belangengroepen, deskundigen en boze kiezers te veel tijd geven senatoren onder druk te zetten. Nu dat uitstel er toch komt, lijken de kansen voor de wet aanmerkelijk gedaald. Maar fractieleider McConnell zei gisteren in een korte verklaring dat hij wil doorzetten, met een aangepaste versie van de wet, omdat 'alles beter is dan de status quo'. Volgens de Republikeinen is Obamacare aan het instorten. Daar hebben ze deels gelijk in: verzekeraars hebben voor volgend jaar forse premieverhogingen aangekondigd en hebben zich uit sommige regio's zelfs helemaal teruggetrokken.

