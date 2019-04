Zorgenkindje Italië kwakkelt voort, ondanks het wondermiddel van de regering

Het is al het economische zorgenkindje van de eurozone en nu blijkt het met Italië nóg slechter te gaan dan voorspeld. Verwacht werd dat de economie van het mediterrane land dit jaar met 1 procent licht zou groeien en dat het begrotingstekort 2 procent zou worden.

Afgelopen weekeinde meldden Italiaanse kranten dat de regering deze cijfers moet bijstellen: de groei wordt hooguit 0,2 procent en het begrotingstekort stijgt naar 2,4 procent. Zij baseren zich op de voorlopige, uitgelekte versie van een economisch rapport dat het ministerie van financiën deze week openbaar maakt. De slechter dan verwachte prestaties zullen de fragiele coalitie van Vijfsterrenbeweging en Lega onder druk zetten en de alarmbellen in Brussel nog harder doen rinkelen.

Deprimerend, en binnen de eurozone uniek, is dat het gemiddelde inkomen in 2019 op hetzelfde niveau zit als in 2000

In Italië is comfortabele economische groei een vage herinnering. Deprimerend, en binnen de eurozone uniek, is dat het gemiddelde inkomen in 2019 op hetzelfde niveau zit als in 2000. De werkloosheid van ruim 10 procent is weer aan het oplopen.

Burgerinkomen De Italiaanse kiezers hopen vooralsnog dat de populistische regeringspartijen gelijk hebben als zij beweren dat deze patiënt met hun medicijnen zal opknappen. De onervaren Vijfsterrenbeweging gelooft heilig in de helende werking van het ‘burgerinkomen’ van 780 euro per maand dat massa’s arme Italianen binnenkort krijgen. De nationalistische Lega verwacht wonderen van de verlaging van de pensioenleeftijd naar 62 jaar die net is ingevoerd; de partij zweert dat er nu enorme aantallen arbeidsplaatsen voor jonge werklozen vrijkomen. Maar nationale en internationale instanties – de Europese Commissie, de Oeso, de ECB, het Italiaanse bureau voor de statistiek – blijven herhalen dat deze maatregelen de economische groei niet zullen aanwakkeren en bovendien tientallen miljarden kosten, terwijl Italië al stikt onder een schuldenberg van 2300 miljard euro. De Oeso voorspelde vorige week dat die staatsschuld, met een economie die slechter draait dan verwacht, in 2020 maar liefst 134 procent van het bruto binnenlands product zal zijn.

Druk neemt toe De druk op de regering om in te grijpen neemt daardoor toe. De voorzitter van de vereniging van grote ondernemers in Lombardije, het economische powerhouse van het land, zei vorige week op een conferentie keihard in het gezicht van Vijfsterren-vicepremier Luigi Di Maio dat het ontstaan van nieuwe arbeidsplekken als gevolg van de verlaging van de pen­sioenleeftijd ‘een illusie’ is. En net als de Oeso vindt die voorzitter het burgerinkomen een drama: het zal werklozen weliswaar financieel helpen, maar helpt hen niet aan een baan. De coalitiepartners laten zich schijnbaar niet van hun stuk brengen. Lega-vicepremier Matteo Salvini reageerde door te zeggen dat hij juist trots is op de verlaging van de pen­sioenleeftijd en Di Maio beschuldigt kritische buitenlandse instellingen van ‘inmenging’. Maar de toch al moeizame verhouding tussen die twee zal verder onder spanning komen te staan; onder Salvini’s kiezers zitten veel ondernemers die economische tegenwind onmiddellijk voelen, en protesteren. De economische zwakte belooft bovendien later dit jaar voor een extra venijnige ruzie tussen Rome en Brussel te zorgen op het moment dat de Italianen hun begroting voor 2020 moeten opstellen.

