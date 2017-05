Zoon van vluchtelingen uit het noorden leidt Zuid-Korea

Er valt geen lol aan hem te beleven, zo gaf Moon Jae-in grif toe in een tv-interview. Toch hebben de Zuid-Koreanen de voormalige mensenrechten-advocaat gekozen als nieuwe president. De liberaal moet het vertrouwen van de teleurgestelde kiezers herstellen, dat ernstig is geschaad door het corruptieschandaal rond de afgezette president Park Geun-hye.

Moon heeft redenen genoeg om zich af te zetten tegen zijn voorgangster. Park versloeg hem in 2012 nog in de presidentsverkiezingen, met duidelijke cijfers. Ze afficheerde zichzelf als sterke vrouw, ook door zich op te werpen als erfgename van haar vader, president Park Chung-hee die Zuid-Korea in de jaren zestig en zeventig met harde hand moderniseerde. Onder diens bewind werd Moon, destijds rechtenstudent, gevangen gezet.

Rust en zelfvertrouwen

Dochter Park zit inmiddels zelf in voorarrest, op verdenking van corruptie. Ze moest aftreden na massale protesten van de Zuid-Koreaanse bevolking eind vorig jaar, toen bleek dat een jeugdvriendin van de president ongecontroleerde invloed had op haar beleid. Aan Moon nu de taak om het land weer rust en zelfvertrouwen te geven, terwijl een internationale crisis dreigt rond de communistische dictatuur in het noorden.

Als jongen werd Moon erop uit gestuurd om bij de nonnen om eten te bedelen.

Moon Jae-in is geboren in 1953, aan het einde van de Korea-oorlog, in een vluchtelingenkamp. Zijn ouders wisten te ontsnappen uit het communistische noorden. Zijn vader probeerde geld te verdienen door sokken te verkopen en de jonge Moon werd erop uit gestuurd om bij de nonnen om eten te bedelen. Hij kon goed leren en ging later rechten studeren.

Maar rechter worden, wat zijn droom was, zat er niet in. Die carrière was geblokkeerd omdat Moon studentenprotesten had georganiseerd tegen president Park, die zich weinig gelegen liet liggen aan de democratische spelregels. Moon werd beschuldigd van een poging om de macht omver te werpen en gevangen gezet.

Na zijn vrijlating moest Moon toetreden tot het Zuid-Koreaanse leger. Daar leerde hij zich voorbereiden op een luchtlanding achter de Noord-Koreaanse linies. Foto’s van Moon in gevechtstenue zijn in de verkiezingscampagne nog van pas gekomen om duidelijk te maken dat de landsverdediging bij hem wel degelijk in goede handen is.