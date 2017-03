Zo vierden de partijen feest

De VVD had duidelijk niet op zo’n toeloop gerekend. Om de avond in goede banen te leiden, werden de buitenlandse journalisten in een aparte ruimte in quarantaine geplaatst. Onder­­ begeleiding van een VVD-persvoorlichter mochten ze in groepjes af en toe de zaal in om wat foto’s of videobeelden­­ te maken.

De mogelijke strijd tussen Rutte en Wilders om wie de grootste partij van Nederland wordt, zorgde ook voor massale internationale belangstelling. Bij binnenkomst in het Haagse World Trade Centre konden partijleden zo doorlopen, maar voor de media was er een lange rij. Volgens een woordvoerder van de partij waren er 250 buitenlandse journalisten op de uitslagenavonden afgekomen. “Japan, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Israël, noem het maar op.”

Eerder op de avond was de VVD er nog niet helemaal gerust op. “Een brok ­gezonde spanning”, omschreef minister van defensie en nummer twee op de lijst Jeanine Hennis haar gevoel kort voor de eerste exitpoll. “Je kunt wel naar voorgaande uitslagen kijken, maar de wereld waarin deze ver­kiezingen plaatsvinden is heel anders. Kijk maar naar de Brexit en Trump. Wat er net gebeurd is met Turkije, dat verzin je gewoon niet.”

Ook Henk Kamp, nu minister van economische zaken en informateur bij de vorige kabinetsformatie, is een tevreden man. Naar het scherm kijkend noteert hij alvast de voorlopige uitslagen van andere partijen en mogelijke coalitiepartners op een papiertje. “De trend is dat de VVD eruit springt. Dat is toch te danken aan Rutte, die de afgelopen jaren een stabiele premier was. Dat zag je afgelopen weekeinde weer.”

Vervolgens blikte Rutte alvast vooruit naar de formatie. “In de campagne hebben we tegenstellingen benadrukt. Nu is het zaak om een stabiele coalitie te vormen zodat mensen de effecten van de economische groei ook echt voelen.” Hij zei al telefonisch gesproken te hebben met de winnaars Alexander Pechtold, Sybrand Buma en Jesse Klaver. Ook Lodewijk Asscher en Diederik Samsom kregen hun voormalige coalitiegenoot aan de lijn. “Ik had hen een andere uitslag toegewenst. Alle sterkte voor de PvdA.”

Onder begeleiding van opzwepende muziek en luid gejuich kon lijsttrekker Mark Rutte even na elven met een roltrap afdalen richting een zaal enthousiaste VVD’ers. De liberalen lijden met 33 zetels weliswaar een verlies van acht zetels, maar Rutte zei dat de VVD nu drie keer op rij de grootste partij in de Tweede Kamer wordt. “Onze boodschap van koers houden voor een veilig, welvarend en stabiel Nederland heeft succes gebracht.”

D66: gejuich om ‘een na beste uitslag ooit’

Leden van D66 zijn erg blij. © ANP

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold ziet in de uitslagen van de verkiezingen een signaal voor heel Europa. De winst voor D66, zei hij tegen juichende D66-leden, betekent dat ‘in Nederland het geluid van de populisten is gestopt”. Deze verkiezingen waren volgens de D66-lijsttrekker het moment ‘waarop Nederland het signaal kon afgeven of kiezers achter populisten aanlopen, of niet”.

Luid gejuich valt Pechtold ten deel als hij in een strandtent in Scheveningen de winst van D66 uitlegt als een overwinning op het populisme. Het tegengeluid van de partij heeft D66 groot gemaakt. De partij groeit van twaalf naar negentien zetels, even groot als het CDA. Of dat zo blijft, bijna even groot als de politieke tegenstanders van de PVV.

D66 heeft bij voorbaat gewonnen, want de partij pakt de negende verkiezingszege op rij. “Wij gaan eerst feest vieren”, zegt Pia Dijkstra, die in de campagne uitgroeide tot het tweede gezicht van de partij, naast partijleider Alexander Pechtold. “Ik ben blij met de uitslag, want het is een beloning voor de positieve boodschap waarmee we het land in zijn gegaan. Op straat kregen we al veel positieve reacties, maar het bleef tot het laatste moment spannend”. Dijkstra is net als de rest van de zaal in afwachting van de komst van lijsttrekker Alexander Pechtold.

Als Pechtold opkomt, gaat het dak eraf. "Dit is een fantastische avond", zegt hij. We zijn de grootste progressieve partij van Nederland, vanaf morgen ook in de Tweede Kamer. En ook belangrijk, het geluid van populisme is gestopt."

Wij zien het als beloning voor het nemen van ver­ant­woor­de­lijk­heid, en voor het optimistische geluid dat wij laten horen

De kans dat de sociaalliberalen weer gaan regeren, is groot. “Dit is sowieso de een na beste uitslag voor D66 ooit”, zei campagneleider Sjoerd Sjoerdsma in een eerste reactie. Volgens Sjoerdsma ‘gaat het dak eraf’ als D66 inderdaad in de definitieve uitslagen 19 zetels heeft. “Wij zien het als beloning voor het nemen van verantwoordelijkheid, en voor het optimistische geluid dat wij laten horen.”

Nu D66 niet de grootste partij gaat worden, zijn voor Alexander Pechtold de kansen verkeken om premier te worden, zoals hij hoopte. Mocht zijn partij in een kabinet komen, dan zegt Pechtold dat hij fractieleider blijft in de Kamer, en niet zelf minister zal worden.

In de strandtent zijn duizend, vooral jonge D66-leden, samengekomen. De partij is populair onder twintigers en dertigers. Bij de vorige verkiezingen stemde één op de drie van hen op D66. Guus Beenhakker (28) uit Breda denkt dat de zetelwinst niet alleen komt door het programma van de partij. “Zichtbaarheid in de campagne heeft ons doen winnen”, reageert hij, terwijl in de zaal voor de tweede keer gejuich opklinkt, als de NOS de bijgestelde exitpoll bekendmaakt.

D66 heeft bij deze verkiezingen de leden flink aan het werk gezet. Zij kregen de opdracht hun weekeinden vrij te houden en ‘activistischer te zijn dan de SP’. Het campagneteam beantwoordde 20.000 berichten op Facebook en Twitter. Via crowdfunding zamelde D66 geld in om in de laatste fase van de campagne een vloed aan advertenties op reclamezuilen, in kranten, radio en tv over de zwevende kiezers uit te storten. (Wilma Kieskamp)