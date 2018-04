Zo verdedigden de coalitiepartijen zich in het debat over de dividendbelasting

Later vanavond zal premier Rutte de Kamer proberen uit te leggen wat er nu precies is gebeurd. Eerder vandaag was de beurt aan de coalitiepartijen, die ook aan de onderhandelingstafel zaten. Zo brachten ze het ervan af:

Klaas Dijkhoff (VVD): een rommeltje, maar ook weer geen grote rommel VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kon ontspannen het debat in, als een van de weinigen in de coalitie. Zijn eigen rol is niet in het geding. Hij kon moeilijk doorgezaagd worden over omstreden memo’s, want die kende hij niet. Dijkhoff zat niet aan tafel bij de kabinetsformatie. © ANP Maar makkelijk had hij het niet. Dijkhoff worstelde soms zichtbaar met zijn dubbele taak: aan de ene kant laten zien dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer óók kritisch is op het ‘rommeltje’ met de memo’s, veroorzaakt door de eigen VVD-premier Mark Rutte. Aan de andere kant wilde Dijkhoff de schade relativeren. De VVD is blij dat de dividendbelasting is afgeschaft. Bovendien: een kabinetsformatie is nu eenmaal iets ingewikkelds, vooral qua procedures. Voor Rutte had de VVD-fractie nog 'veel vragen', over hoe het kan dat Rutte zich niet herinnert dat er stukken waren, en ook niet op zoek ging naar die stukken – die er wel waren. Dijkhoff wil weten hoe dat kan. Dijkhoff zei in het najaar zelf dat het ‘een gok’ is wat de afschaffing van de dividendbelasting oplevert. Daarna begon de oppositie naar onderbouwing te vragen. Vandaag zei Dijkhoff dat hij het woord ‘gok’ achteraf ongelukkig vindt. “Ik noem het nu: een onderbouwde inschatting”.

Sybrand Buma (CDA): geen zin om herinneringen op te halen De oppositie keek uit naar het treffen met CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. Hij was immers een van de hoofdonderhandelaars tijdens de formatie, iemand die dus dichtbij het vuur zat. Maar de oppositieleiders kwamen van een koude kermis thuis. Buma is, voor aanvang van het debat, de vrijgegeven memo's 'niet meer gaan doorlopen', zei hij. "Ik probeer weg te blijven van wat ik allemaal wist." © ANP De CDA-leider zorgde voor verbouwereerde collega's in de Kamer. Maar Buma hield vol, hij weigerde te graven in zijn eigen herinneringen: "Er is zoveel informatie geweest in die zeven maanden van de formatie wat je nu niet meer weet. Ik kan dan meegaan in het opfrissen van mijn geheugen, maar dat blijft alleen maar vervuilen." Zo deed Buma zijn uiterste best akelige discussies over wat hij zelf wanneer zei over welke memo te omzeilen. Wel erkende de CDA-fractievoorzitter dat er 'ruis' is ontstaan over de omstreden dividend-maatregel, 'en dat moet de coalitie zichzelf aanrekenen'. Maar hij benadrukte ook dat het afschaffen van de dividendbelasting wat hem betreft niet ter discussie staat. "Het is onderdeel van een pakket maatregelen om werkgelegenheid te creëren." Buma stelde de oppositie op nog een punt teleur. Hij wilde niet oordelen over de geloofwaardigheid van de premier. "Hij moet zich verantwoorden. Ik ben verder gewoon Kamerlid en doe mijn werk hier."

Gert-Jan Segers (CU): wél bereid tot zelfreflectie De oppositie trof in fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een interessantere opponent dan Sybrand Buma. Segers was wél bereid tot enige zelfreflectie, in tegenstelling tot zijn CDA-collega. "Ik heb eerder in een Kamerdebat gezegd dat ik me geen memo's over de dividendbelasting kon herinneringen", sprak Segers. "Nu blijken er wel memo's te zijn. Dat vraagt om uitleg." © ANP De CU-leider heeft in zijn geheugen gezocht en komt nu tot de conclusie dat zijn herinnering ‘adequaat’ was. “Ik heb die memo’s tijdens de formatie inderdaad niet gezien.” Maar Segers toonde zich tegelijkertijd zelfkritisch. Hij had zich in dat eerdere debat niet moeten uitlaten over wat hij wel of niet wist over die dividendbelasting. “Er is een open formatiedossier en een gesloten. In dat gesloten deel komen honderden memo’s voorbij, die ik echt niet allemaal heb gezien. Ik had moeten antwoorden: dit gaat om het gesloten deel en dat is niet relevant.” Als alle onderhandelaars zich destijds zo hadden uitgelaten, had de coalitie nu vermoedelijk niet zo’n groot probleem gehad. De ChristenUnie noemde het afschaffen van de dividendbelasting eerder ‘een hele meloen om door te slikken’. De partij blijft ‘gemengde gevoelens’ houden over deze maatregel, maar de handtekening van Segers staat onder het regeerakkoord. Dus ook onder dit besluit.

Alexander Pechtold (D66): "Ik heb bijgedragen aan de verwarring" D66-leider Alexander Pechtold stond jarenlang zelf aan de interruptiemicrofoon, toen hij nog in de oppositie zat. Nu zijn partij in de regering zit, kon hij de verwijten zien aankomen. “Wat een gezwabber. Hier had u toch eerder nooit genoegen mee genomen?”, zei Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, tegen Pechtold. “U hebt de semantiek van premier Rutte snel overgenomen”. © Phil Nijhuis Pechtold kreeg van de linkse partijen in de oppositie harde verwijten. Hij zou niet de waarheid hebben gesproken in november, in het debat over de afschaffing van de dividendbelasting. Pechtold zei toen in de Tweede Kamer dat er geen memo’s waren: “Als het niet in het formatiedossier zit, is het zonder memo besproken. Zoals zoveel zaken”, zei de D66'er toen. Hij erkende: “Ik heb bijgedragen aan de verwarring”. Achteraf moet hij toegeven: hij kende wel een stuk, een notitie die de demissionaire VVD-staatssecretaris Eric Wiebes had geschreven voor VVD-leider Rutte. “Rutte had het bij zich toen hij naar mijn kamer kwam om te praten over het vestigingsklimaat, belastingen en economie.” Pechtold hield vandaag vol dat die verwarring wel om begrijpelijke redenen ontstond. Dat ene stuk was een intern VVD-notitie, vertrouwelijk voor de kabinetsformatie. En dus geen officiële memo. Deze notitie hoefde hij niet te delen met de rest van de Tweede Kamer, vond de D66-leider. Pechtold benadrukte: "Er zijn geen dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is géén cover up."