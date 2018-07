Zo fel als hij vroeger tegen de dictatuur streed, zo stevig zit president Ortega nu zelf in het zadel

Zo fel als hij in zijn jonge jaren tegen de dictatuur van Samoza streed, zo stevig zit Daniel Ortega nu zelf in het zadel. Ondanks de hevige protesten wil de president van Nicaragua niets weten van vervroegde verkiezingen, zei hij deze week in een interview met Fox News. Dat zou ‘instabiliteit en onveiligheid creëren en dingen alleen maar erger maken’. “We zijn gekozen door de kiezer”, zei Ortega. “De volgende verkiezingen zullen niet voor 2021 plaatsvinden.” De president ontkent iedere verantwoordelijkheid voor de honderden doden die de afgelopen maanden tijdens de protesten vielen.

Het oproer brak uit in april toen Ortega hervormingen wilde doorvoeren, waaronder het korten op de pensioenen. De plannen gingen uiteindelijk van tafel, maar de protesten houden aan. Veel Nicaraguanen willen dat de 72-jarige Ortega plaatsmaakt voor een minder repressieve opvolger. Het land verkeert in een diepe politieke crisis, waarbij volgens het Nicaraguaanse Centrum voor de Mensenrechten zeker 292 doden zijn gevallen. Ondertussen neemt de internationale druk op Ortega en zijn regering toe. De Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) nam vorige week een resolutie aan waarin ze de mensenrechtenschendingen van de Nicaraguaanse politie en paramilitaire pro-regeringstroepen veroordeelt.

Minister van buitenlandse zaken, Denis Moncada, maakte gehakt van de beschuldigingen, die hij ‘onterecht en oneerlijk’ noemde. Volgens hem is de regering het doelwit van terreurgroepen en moet de OAS zich niet gedragen als een rechtbank. “Niemand heeft hun de toestemming of macht gegeven om te oordelen over Nicaragua.”

Kerken De OAS hekelt ook de aanvallen op bisschoppen, die op hun beurt felle kritiek uiten op het geweld van Ortega’s troepen. Met wisselend succes spelen de geestelijken een rol als bemiddelaar tussen paramilitaire troepen en de oppositie. Op sociale media steken ze hun mening niet onder stoelen of banken. ‘Het is onacceptabel om mensen te criminaliseren die gebruikmaken van hun recht op protest, en hen als terroristen te behandelen’, twitterde bisschop Silvio José Báez onlangs. ‘Je kunt geen sociale orde opleggen met geweld. Niet door kogels, niet door intimidatie, en niet door onrechtvaardige juridische procedures.’ Hun vreedzame betoog wordt beantwoord met geweld. De afgelopen weken vonden er in Nicaragua verschillende aanvallen op kerken plaats. Zo werd de auto van een bisschop beschoten en drongen paramilitairen een kerk binnen om geestelijken te mishandelen. Ortega houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft. “We hebben geen problemen met de katholieke kerk”, zei hij in het interview met Fox News. “We nodigen de kerk uit voor een open dialoog.” Dat zijn tegenstanders hem inmiddels over één kam scheren met de dictatoriale familie Samoza – tegen wie hij nota bene zelf als jonge socialist in de jaren zestig streed – lijkt de president koud te laten. Op de vraag of hij nog een boodschap had voor de Amerikaanse president Trump, keek Ortega onverstoorbaar de camera in. “We verdienen respect.”