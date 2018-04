Zo doe je dat, als burgemeester je foute burgers toespreken

Dat geldt ook voor het dorp Hulten, dat tot Gilze-Rijen behoort. Een Hultenaar is voor zware wapenhandel veroordeeld. Een dorpsgenoot legt uit dat deze veroordeelde crimineel een gewone jongen was in het dorp. Die nooit problemen veroorzaakte.

De burgemeester krijgt een vraag. Is dit misschien het probleem? Dat dorpsgenoten de daden van criminelen vergoelijken? Dat criminelen impliciet steun krijgen van dorpsgenoten?

Eigenlijk een heel logische combinatie: als je het voor de mensen in de dorpen opneemt, kun je ze ook streng toespreken

Het is een lastige vraag voor Boelhouwer. Zegt hij ‘ja’ dan is hij heel duidelijk, maar valt hij zijn dorpsgemeenschappen af. Dat past een burgemeester niet. Zegt hij ‘nee’, dan lijkt het alsof hij de problemen niet durft te benoemen, de andere kant op kijkt. Dat past een burgemeester ook niet.

Wat zegt de burgemeester? Hij spreekt bepaald niet met meel in de mond. Hij zegt volmondig ‘ja’ - dit is een van de redenen waarom het met de drugscriminaliteit uit de hand is gelopen. Daarmee spreekt hij de dorpsgemeenschappen bestraffend toe. Maar hij voegt er iets aan toe. Door die criminaliteit is er veel brandgevaar in de woonwijken. Zijn er schietpartijen. Ontstaan levensgevaarlijke situaties. Daarmee is hij ook de burgemeester die het voor de dorpsgemeenschappen opneemt.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici. Lees hier meer afleveringen van Framing.