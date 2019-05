Zihni Özdil vertrekt uit de Tweede Kamer

Özdil werd twee jaar geleden Kamerlid voor GroenLinks, als onderwijswoordvoerder. Hij moest in die positie het leenstelsel voor studenten verdedigen, een plan dat zijn eigen partij heeft bedacht samen met VVD, PvdA en D66. Twee weken geleden gaf hij een interview aan Trouw waarin hij zijn handen aftrok van het studievoorschot. Hij noemde het systeem ‘verrot’. Volgens Özdil heeft de invoering van het leenstelsel in 2015 voornamelijk voor problemen gezorgd. De schuldenlast van jongeren is toegenomen. Bovendien, merkte hij in het interview op, hapert de doorstroming van havisten en mbo’ers naar het hbo. Dat zou met name gelden voor kwetsbare groepen.

Lees verder na de advertentie

Met het interview overviel Özdil zijn eigen partij. Fractievoorzitter Jesse Klaver heeft zich destijds persoonlijk bemoeid met het leenstelsel-akkoord en bleef de invoering ervan verdedigen. Özdil zette zijn eigen partij voor het blok; de onderwijswoordvoerder kreeg veel steun voor zijn actie uit het veld. Ook prominenten uit de partij en de jongerenorganisatie Dwars schaarden zich achter Özdil.

Twee dagen later trok ook Klaver zijn handen af van het leenstelsel. Daarmee leek Özdil aan het langste eind te trekken. Toch heeft de kwestie tot een conflict geleid. De Volkskrant meldt dat de voltallige fractie – minus Özdil – dinsdagavond heeft vergaderd over de situatie en dat Özdil daarna te horen kreeg dat er voor hem geen plek meer is.

In de verklaring schrijft Özdil: “Voor mij staat GroenLinks voor een belofte van sociaal en links beleid. Ook buiten de Kamer zal ik mij inspannen om deze belofte te bewaken.”

Lees hieronder de verklaring van Özdil.

Lees ook:

GroenLinks-Kamerlid Özdil trekt steun voor leenstelsel in: ‘Het is een verrot systeem’ GroenLinks hielp het leenstelsel voor studenten in 2015 aan een meerderheid. Nu moet het van tafel, zegt onderwijswoordvoerder Zihni Özdil van diezelfde partij in een interview met deze krant.