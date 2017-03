Ziekte is de zwakke plek van een ouderenpartij

Vroeger stemde Peter Prins altijd GroenLinks. Nu staat hij op de markt van Diemen bij een kraam waarop naast een stapel boodschappentassen een bergje plastic muntjes voor het boodschappenkarretje ligt. ‘50Plus’, staat op alle spullen.

Prins raakt ze lastig kwijt. ‘Zakkenvullers’, zeggen de mensen tegen hem, ‘leugenaars’. Als hij ergens in Nederland te vinden is, de boze witte mens, dan wel in Diemen. Wat heet, in zekere zin is Peter Prins er zelf ook een.

Hij was tot 2011 nota bene directeur van een reïntegratiebedrijf, maar nadat het werd opgeheven, lukte het hem zelf nooit meer op de arbeidsmarkt terug te keren. Het was crisis en zijn leeftijd zat hem niet mee.

Hij is zestig. Eigenlijk vindt hij zichzelf te jong voor een ouderenpartij, maar hij heeft zich zes jaar terug afgeschreven gevoeld, met al zijn jaren ervaring, veel te vroeg. Het drong tot hem door hoe weinig waardering er is voor de 45-plusser.

Neerwaartse roetsj

In de krant staat een stuk over partijleider Henk Krol. Hij moet rustiger aan doen. 50Plus roetsjt neerwaarts in de peilinggrafieken. Peter Prins houdt zijn hart vast. Eerst rekende hij op twaalf, vijftien zetels voor 50Plus. Nu hoopt hij op zeven, mits Krol in de race blijft. “Ik hoop maar dat Henk gezond is”, zegt Prins. “Hij moest naar het ziekenhuis.”

Ziekte en gebrek zijn de achilleshielen van een ouderenpartij. Eigenlijk zou Peter Prins op deze markt staan met Leónie Sazias, de nummer 2 op de kandidatenlijst. Nu Sazias op doktersattest afzegde, staat hij er alleen.

Aan hem zal het niet liggen. Een dag later sjouwt hij zijn 50Plus-tassen rond op de Amsterdamse Dappermarkt, een electoraal eldorado. Tunahan Kuzu van Denk is er, en ook een ploegje van de PvdA.

Het gemoed van Peter Prins is een stuk opgewekter. Volgens hem was die verklaring, dat Henk Krol het rustiger aan moest doen, nogal prematuur.

50PLUS-lijsttrekker Henk Krol voert op de Dappermarkt in Amsterdam campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

'Respectloos'

Met mij is niets mis, zegt Henk Krol even later zelf ook, bij een kopje koffie in verzorgingshuis de Gooyer. Even verderop helt een bejaarde vrouw gevaarlijk scheef uit haar rolstoel, aan zijn tafel zitten twee Surinaamse gezusters, 76 en 87 jaar. Krol: “Weet u dat u minder AOW krijgt dan iemand die in Nederland geboren is?” “Repectloos”, noemt hij het, “gemeen”.

Verslaggevers drukt hij op het hart ‘niet af te gaan op anderen’. Zijn ziekenhuisbezoek was een routinecontrole geweest. Zijn verspreking - hij zei op televisie WAO in plaats van AOW - was gebeurd in een staat van tijdelijke verwarring.

Sorry, ik ben een mens die fouten maakt Henk Krol

“Sorry, ik ben een mens die fouten maakt.” Krol vergiste zich toen hij net gehoord had van de ziekte van Sazias, precies dezelfde als hij zelf ooit had. Krol: “Ik kreeg helemaal een déjà vu.”

Klap op de kop

Een verslaggever vraagt hem of het hem niet moedeloos maakt, al die tegenslag. Maar moedeloos en Krol, dat zijn elkaar uitsluitende begrippen. “Als je mij een klap op mijn kop geeft en ik vind dat het onterecht is, kom ik er sterker uit”, zegt de lijsttrekker.

De klap waar hij op doelt, was die van Lodewijk Asscher, die steeds maar zegt dat het 12 miljard kost om de AOW op 65 jaar te houden. “Dat is pas in tweeduizendzéstig!” zegt Krol.

Peter Prins zit ook aan tafel. Op het programma staat nog een markt en daarna nog twee televisieredacties. “Lukt het Henk?” vraagt Peter Prins nog maar eens voorzichtig, “Ik zag dat je met je been sleepte”.

Dit is de laatste aflevering van de serie Van de partij.