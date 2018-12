Ziedaar, het grote verschil tussen de Bush-generatie en die van Trump

Het was een groot moment en Bush kreeg het advies om naar Berlijn af te reizen om daar de val van de Muur te vieren. Dat deed hij niet - ‘ik ga niet op de Muur dansen’ is zijn klassieke framing van dat besluit geworden.

Het is een variant op het gezegde dat je niet op een lijk moet dansen. Niet op een graf dansen. Nooit met de buit pronken.

Winnaars en verliezers

Het onderliggende idee is heel eenvoudig. Je hebt in de internationale politiek winnaars en verliezers. Wie wint, moet zich gematigd gedragen, dus niet op het lijk van de verliezers dansen. Die verliezer kom je namelijk altijd weer tegen en die heb je in de toekomst hard nodig. De verliezer kan dan rancuneus zijn, zou kunnen denken ‘gisteren ik, heden gij’. Kan zich onredelijk opstellen.

Dus ging Bush niet op de Muur dansen. Dat zou, legde hij later uit, betekend hebben dat hij zijn vingers in de ogen van de Russische leider Gorbatsjov had gepriemd. Dat had rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Het is misschien wel het grote verschil tussen Bush’ generatie en Donald Trump. Bij Bush heb je recht op respect, omdat je verliezer bent. Bij Trump verspeel je dat recht.

