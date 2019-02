Zet ‘Vadertje Traag’ er in Nigeria dit keer wel de vaart in?

Ondanks twijfels over zijn gevorderde leeftijd en kwakkelende gezondheid heeft de meerderheid van de Nige­riaanse kiezers president Muhammadu Buhari (76) opnieuw tot staatshoofd gekozen. Een taak van epische proporties wacht hem, want het land kampt met enorme problemen.

De presidentsverkiezingen van zaterdag waren voor velen een keuze tussen twee kwaden: Buhari, die bekendstaat als ‘Baba-go-slow’ (Vadertje Traag) en zijn naaste rivaal, Atiku Abubakar, die in verband wordt gebracht met vermoedens van corruptie. Slechts 35 procent van de geregistreerde kiezers ging stemmen. Dat is het laagste percentage sinds in 1999 de democratie werd heringevoerd na jaren van militaire dictaturen.

Lang ziekbed

Nigerianen eisen dat de economie uit het slop wordt getrokken, de veiligheid wordt verbeterd en de overheid diensten gaat verlenen. De grote vraag is of Buhari dat karwei geestelijk en fysiek aankan. Hij bracht meer dan honderd dagen van zijn eerste ambtstermijn door in een ziekenhuis in Londen voor de behandeling van een niet nader genoemde ziekte. Sinds zijn terugkeer vertoont hij zich nog maar weinig in het openbaar. Veel van zijn taken worden waargenomen door vicepresident Yemi Osinbajo.

Er wordt zelfs gesuggereerd dat hij niet meer dan een marionet is. Dat idee werd gevoed door een opmerking van zijn vrouw, Aisha Buhari in 2016, dat een ‘kleine kliek’ de regering van haar echtgenoot zou hebben ‘gekaapt’. Buhari’s reactie: “Mijn vrouw hoort thuis in de keuken”. Nigeria’s economie is voor het grootste deel afhankelijk van de inkomsten uit olie, waarvan de prijs in 2014 kelderde. Het land belandde in een recessie, waar het voorzichtig uit opkrabbelt. Het dagelijkse bestaan blijft voor veel Nigerianen een kwestie van overleven en daar houden ze Buhari persoonlijk voor verantwoordelijk.