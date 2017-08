Zelfs Trumps vijanden wordt het lekken van vertrouwelijke informatie te gortig

Vanavond maakte minister van justitie Jeff Sessions bekend dat hij en de FBI zwaar gaan inzetten op het opsporen en vervolgen van degenen die geheime informatie doorspelen aan de media.

De uitspraak volgt de dag nadat The Washington Post met een onthulling kwam waar zelfs politieke vijanden van president Donald Trump hun bedenkingen bij hadden: de volledige teksten van telefoongesprekken eind januari van de pas aangetreden president met zijn Mexicaanse collega Enrique Peña Nieto en de Australische premier Malcolm Turnbull.

Inhoudelijk was het smullen geblazen voor de critici van Trump. In zijn gesprek met Peña Nieto maakte Trump zich vooral druk over het modderfiguur dat hij dreigt te slaan als Mexico niet betaalt voor een muur tussen die twee landen, zoals hij tijdens de campagne beloofde. In het gesprek beledigde hij ook terloops een van zijn eigen staten: “Ik won in New Hampshire omdat het een van drugs vergeven hol is. En dat komt van over de zuidgrens.” Daar klopt niet heel veel van – Trump won weliswaar de Republikeinse voorverkiezing in New Hampshire, maar bij de presidentsverkiezingen in november won Hillary Clinton er. En de staat is zwaar getroffen door de drugsepidemie in de VS, maar het dodelijkste verslavingsmiddel daar, fentanyl, komt uit China.

Hij moet vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren Democratische senator Mark Warner

Potentiële terroristen Ook het gesprek met premier Turnbull verwijderde zich soms van de realiteit – Trump bleef klagen dat de VS enkele duizenden vluchtelingen moet overnemen van Australië, zelfs nadat Turnbull had uitgelegd dat elk van die vluchtelingen nog mag worden afgewezen. Wat Trump betreft zijn degenen die over zee naar Australië probeerden te komen potentiële terroristen. “Waar komen ze vandaan? Worden ze de bommenleggers van Boston over vijf jaar?” De onthulling van de transcripties kwam in de week dat in het Witte Huis generaal John Kelly aantrad als stafchef, met als opdracht orde te scheppen in een staf waarin verschillende groepen strijden om de macht en het oor van de president – en daarbij vaak naar het wapen van het lek grijpen. Jeff Sessions waarschuwt dat het nu echt afgelopen moet zijn met het lekken van gevoelige informatie. © EPA Dat Kelly, of minister van justitie Sessions, het lekken kan uitbannen, is waarschijnlijk een illusie. Vorige presidenten is dat ook nooit gelukt. Sessions moet zich beperken tot lekken die illegaal zijn, en dan gaat het alleen om informatie die officieel geheim is verklaard. Boosaardige roddels over collega’s of de president zelf, vallen daar niet onder. En dus ook niet enkele van de meest schadelijke lekken over president Trump, zoals de onthulling dat hij toenmalig FBI-directeur James Comey een paar keer heeft gevraagd het onderzoek te stoppen naar de Russische contacten van de ontslagen adviseur nationale veiligheid Michael Flynn.

Stortvloed aan lekken Journalisten vertellen over interne problemen in het Witte Huis of over het functioneren van de president, is niet strafbaar, al kan het natuurlijk wel leiden tot het ontslag van degene die lekt – als hij of zij gevonden kan worden, wat doorgaans erg moeilijk is. De stortvloed aan lekken uit het Witte Huis, uit ministeries en uit het Congres zal dus wel doorgaan. Maar of het zo ver moet gaan dat zelfs de gesprekken met buitenlandse regeringsleiders op straat liggen, daaraan twijfelen ook uitgesproken tegenstanders van Trump. De Democratische senator Mark Warner, wil dat het Congres op zoek gaat naar de bron. Want zo’n lek vertelt niet alleen hoe de president functioneert, het belemmert ook zijn functioneren doordat het zijn buitenlandse gesprekspartners kopschuw zou kunnen maken: “Hij moet vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren.”

