Zelfs Trump kan niet om VN heen

Donald Trump zal ‘sommige mensen slaan, anderen knuffelen en zorgen dat de Verenigde Staten er sterker uit komen’. Dat verwacht Nikki Haley, ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, van het eerste optreden van haar president, morgen in de Algemene Vergadering van de VN.

Trump staat niet bekend als een liefhebber van de VN, in het algemeen niet van multilateraal overleg, waarbij meerdere landen binnen een organisatie met elkaar praten. Tijdens de verkiezingscampagne noemde hij de VN zwak en incompetent, vandaag had hij het in een toespraak over ‘bureaucratie en mismanagement’.

Toch heeft Trump al wel begrepen dat hij de VN nodig heeft, zeggen Europese diplomaten in New York. Ook VN-expert Richard Gowan denkt zo. Trump heeft moeten erkennen dat hij de crisis rond Noord-Korea niet met een druk op de knop kan oplossen. Hij heeft daarvoor de steun van andere wereldmachten nodig, vooral China.

Veel Amerikaanse diplomaten en ambtenaren houden morgen hun hart vast

Concurrentie Trump is in New York de eerste spreker na Brazilië, dat traditioneel aftrapt. Nu de Braziliaanse president Michel Temer thuis onder vuur ligt in een corruptiezaak, kan hij weinig indruk maken. Trump krijgt eerder concurrentie van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron, die morgen spreekt. Die kan zich tegenover Trump profileren als aanhanger van internationale samenwerking. Maar Trump vindt met zijn kritiek op de VN opvallend genoeg wel een bondgenoot in de nieuwe secretaris-generaal, António Guterres. De Portugees hamert steeds op het efficiënter maken van de organisatie, die met minder mensen toe moet kunnen. Maar de arme landen en opkomende economieën zijn wantrouwig over deze westerse bezuinigingsdrang en zitten niet te wachten op een akkoord tussen Trump en Guterres. Ook veel Amerikaanse diplomaten en ambtenaren houden morgen hun hart vast. Trump wil de staf van Buitenlandse Zaken met een derde verminderen. De Amerikanen zijn ook met veel minder mensen dan vroeger bij de Algemene Vergadering, terwijl dit volgens deskundigen juist hét moment is om je te laten zien en goodwill te kweken in de wandelgangen. Om Trump goed voor te bereiden is hij onlangs uitgebreid gebriefd over de Amerikaanse aanwezigheid in veel delen van de wereld, zo melden persbureaus. De president kreeg in tekst, beeld en geluid zo kort en helder mogelijk uitgelegd waarom de VS een rol spelen in Afghanistan, Syrië en andere conflictgebieden. Buitenlandse Zaken hoopt zo zijn neiging tot isolationisme te beteugelen. Eerst was er scepsis, nu wordt VS-ambassadeur Nikki Haley geprezen

Nikki Haley Een troef die de meer internationaal ingestelde Amerikanen nog hebben, is Nikki Haley. Na de scepsis bij haar aantreden vanwege haar gebrek aan internationale ervaring, prijzen velen nu de ambassadeur bij de VN. Diplomaten zien dat zij coalities smeedt. Zo is het gelukt om China en Rusland in de Veiligheidsraad mee te krijgen in een resolutie die Noord-Korea veroordeelt. Ze wordt al genoemd als mogelijke opvolger van Rex Tillerson, de vrijwel onzichtbare minister van buitenlandse zaken. Maar diplomaten, die liever anoniem blijven, schatten haar ambities nog hoger in: ooit wil Haley de eerste vrouwelijke president worden. En dan zelf de Algemene Vergadering toespreken.

