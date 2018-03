Zelfs de VVD wil de beloningsregels van bankiers veranderen

Overgaan tot de orde van de dag is voor de Tweede Kamer geen optie. Ook al heeft ING het voorstel voor een salarisverhoging voor bestuursvoorzitter Ralph Hamers ingetrokken, de beloningsregels worden tegen het licht gehouden. Zelfs de VVD meent dat dit tot verandering gaat leiden.

Tijdens de for­ma­tie­ge­sprek­ken vond de VVD de huidige bonusregels nog te streng

Over wat er moet veranderen, zijn de meeste Kamerleden nog vaag. “We zijn nog zoekende, maar we gaan er niet voor niks over praten”, zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde. CDA’er Erik Ronnes zegt: “Alles eerst maar op een rij.” Maar ook de coalitiepartijen willen vermijden dat banken in de toekomst opnieuw in opspraak komen door loonsverhoging voor de top.

Commotie was er de afgelopen dagen, maar ING kondigde aan dat er een nieuw voorstel komt. Dezelfde bank lag een paar jaar geleden al onder vuur vanwege de loonsverhoging voor toenmalig bestuursvoorzitter Jan Hommen. Het gaat niet alleen om ING: drie jaar geleden was er tumult over de salarisverhoging bij ABN Amro.

Te streng Dat de VVD nu over aanscherping van de regels wil praten, is opmerkelijk omdat de liberalen tijdens de formatiegesprekken de huidige bonusregels te streng vonden. Het leidde uiteindelijk niet tot een versoepeling, met name door verzet van de ChristenUnie. Nu zegt Van der Linde dat minister Wopke Hoekstra van financiën er verstandig aan doet om alle wetten, codes voor banken en andere afspraken tegen het licht te houden. Over twee weken is er een hoorzitting waarvoor banken zoals ING (president commissaris Jeroen van der Veer) en deskundigen worden uitgenodigd. Ondertussen werkt GroenLinks al aan een voorstel voor wetswijziging. Kamerlid Bart Snels hoopt dat vrijdag af te hebben. Hij is in gesprek met SP, PVV en PvdA over steun. Volgende week praat hij met de coalitiepartijen. In de huidige wet staat dat de bonus niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris. GroenLinks wil de definitie van de bonus of variabele beloning aanscherpen. Verder zouden grote banken voor verhoging van de lonen voor bestuurders toestemming moeten vragen aan de minister van financiën.