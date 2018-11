Zelden onthaalde Hongarije een vluchteling zo warm als de ex-premier van Macedonië

Het zouden zijn extreemrechtse commando’s zijn geweest die ex-premier Nikola Gruevski ‘onder bescherming van bajonetten’ door Servië loodsten en naar het ‘bevriende Hongarije’ brachten. Daar wil Gruevski politiek asiel, want in Macedonië wacht hem twee jaar gevangenisstraf. Als premier schafte hij op kosten van de staat een auto aan van 580.000 euro voor eigen gebruik.

Niemand heeft Seseljs verhaal bevestigd, maar zeker is dat Hongaarse diplomaten Gruevski hielpen om naar Boedapest te reizen voordat Macedonië een internationaal opsporingsbevel kon uitvaardigen. Zijn vlucht was goed gepland: in september haalde hij zijn bankrekeningen leeg en deed zijn onroerend goed van de hand.

Gruevski beschikt sinds 2017 niet meer over een paspoort, ‘maar met een ID kun je ook reizen’

In geen jaren onthaalde Hongarije een vluchteling zo warm. In plaats van in een detentiecentrum aan de grens, mocht Gruevski overnachten in een luxehotel in Boedapest. Dat was volgens ‘bevoegde autoriteiten’ beter, aldus Gergely Gulyás, topman van premier Viktor Orbán.

Geld kan wonderen verrichten Dat Hongaarse diplomaten Gruevski hielpen, kon Gulyás niet ontkennen. Maar, zei hij, Hongarije hielp hem niet Macedonië uit te komen. Gruevski beschikt sinds 2017 niet meer over een paspoort, ‘maar met een ID kun je ook reizen’. Interessant is hoe Gruevski de Macedonische grenscontrole voorbijkwam zonder te worden herkend, maar geld kan wonderen verrichten. Zeker is: eenmaal in Albanië was de Hongaarse ambassade hem behulpzaam en bracht hem met een diplomatieke wagen naar Montenegro, vanwaar andere Hongaarse diplomaten hem naar Boedapest doorsluisden. Wel of geen ID lijkt een kleinigheidje, maar dat is het niet. Vluchtelingen zonder papieren mogen volgens de Hongaarse wet namelijk geen asielaanvraag indienen. Wie via een veilig land arriveert, en Servië is volgens de Hongaren veilig, maakt ook geen kans. Maar Gruevski is geen gewone vluchteling. Hij staat op goede voet met Vladimir Poetin en Orbán. In 2017 zei de Hongaarse premier tijdens een gezamenlijke persconferentie dat hij ‘altijd naast hem zou staan’. Volgens Balázs Hidvéghi, woordvoerder van regeringspartij Fidesz, was de auto van 580.000 euro niet de reden voor Gruevski’s veroordeling, maar wordt hij ‘vervolgd door een linkse regering met steun van George Soros’. Volgens regeringsmedia ziet de ‘Amerikaanse speculant Soros’ Gruevski als obstakel voor zijn plannen om Europa te bevolken met migranten.

