Zeker tien Australische migranten probeerden zelfmoord te plegen sinds rechts de verkiezingen won

De woordvoerder van de lokale politie op Manus, David Yapu, zei op de hoogte te zijn van minstens tien zelfmoordpogingen in de asielzoekerscentra sinds het afgelopen weekeinde. “Verschillende mensen hebben geprobeerd hun kamer in brand te steken”, verklaarde hij. “Sommigen weigeren te eten.”

Yapu ziet niet direct een verband met de verkiezingsuitslag. “Veel mensen hier lijden aan langdurige depressies.” Ian Rintoul van Refugee Action Coalition, een Australische mensenrechtenorganisatie, vermoedt juist wel dat de zelfmoordpogingen ­verband houden met de uitslagen van de verkiezingen. “De resultaten ­hebben een crisis veroorzaakt die de regering niet kan negeren”, zei hij ­tegen persbureau AFP.

De hoop van de asielzoekers was gevestigd op Bill Shorten, wiens Labor Party had beloofd na te denken over het voorstel van Nieuw-Zeeland om 150 mensen uit de opvangcentra op te nemen. Nu Shortens Labor Party geen deel gaat uitmaken van de regering, gaat dat plan niet door.

Streng

Australië staat bekend om zijn strenge immigratiebeleid. Mensen die via zee aan land proberen te komen, worden terug de zee op gestuurd of in detentiecentra op eilanden in de Stille Oceaan ondergebracht. Daar verblijven zo’n achthonderd asielzoekers onder omstandigheden die volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ‘hels’ zijn.

De Iraans-Koerdische journalist Behrouz Boochani beschrijft op Twitter de wanhoop in het centrum op het eiland Manus, waar hij zelf al sinds 2013 wordt vastgehouden.

Met het boek dat hij via WhatsApp schreef over de toestanden op het eiland Manus verwierf hij internationale bekendheid. ‘De situatie is nog nooit zo slecht geweest hier. Mensen hebben nu werkelijk alle hoop verloren.’