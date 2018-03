Ze gaan het weer proberen, de Servische en Kosovaarse leiders. Vandaag meldden de presidenten Aleksandar Vucic en Hashim Thaci zich in Brussel om te praten over de normalisering van de relatie tussen hun landen. Al sinds 2011 onderhandelen Belgrado en Pristina met elkaar, met de Europese Unie als bemiddelaar.

Het begint zo langzamerhand een ritueel te worden: een fotomoment met EU-commissaris Federica Mogherini tussen de twee kemphanen in. Zoals steeds voorafgaand aan een nieuwe gespreksronde de provocaties heen en weer vliegen en de onderhandelingen geregeld worden opgeschort. Zo werd de laatste gespreksronde begin dit jaar uitgesteld na de moord op de Servisch-Kosovaarse politicus Ivanovic in de Kosovaarse stad Mitrovica.

Maar nu is het handen schudden in Brussel weer begonnen. En Milan Antonijevic, hoofd van Yucom – een ngo in Belgrado van advocaten die de onderhandelingen in Brussel op de voet volgt – denkt dat er sneller vooruitgang geboekt kan worden dan verwacht. “Wellicht komen zelfs grotere onderwerpen op tafel.”

Gebrek aan implementatie

Antonijevic doelt daarmee op de status van Kosovo. Tien jaar geleden riep Kosovo de onafhankelijkheid uit. Servië ziet Kosovo nog altijd als een Servische provincie. Het zal Kosovo’s onafhankelijkheid moeten erkennen voordat het lid kan worden van de EU. Die hete aardappel wordt steeds doorgeschoven. Ook nu zal die status zeker niet als eerste besproken worden, denkt Antonijevic. “Eerst moeten eerdere overeenkomsten, die over kleinere onderwerpen gaan, uitgevoerd worden.”

Want in Brussel zijn in de loop der jaren wel diverse afspraken gemaakt, maar ontbreekt het aan implementatie. Zo spraken Pristina en Belgrado al enkele jaren terug af dat de Servische gemeenschap in het noorden van Kosovo meer autonomie zou krijgen, maar kwam daar in de praktijk niet veel van terecht.

Hoopvol vindt Antonijevic het bericht dat Vucic en Thaci vóór de ontmoeting in Brussel in de Verenigde Staten zijn gesignaleerd. “Het blijft speculeren of ze elkaar ontmoet hebben. Maar het valt op dat in beide landen nauwelijks ruchtbaarheid is gegeven aan hun bezoek.”

Dat niet alleen op diplomatiek niveau normalisering nodig is, bleek gisteren in het Servische Kovilovo. Daar werd, terwijl in Brussel de gesprekken begonnen, een kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap handbal tussen Kosovaarse en Servische vrouwen afgelast. Afgesproken was dat de wedstrijd zonder publiek en nationale uitingen als vlaggen of volkslied zou worden gespeeld. Toen er toch Servische supporters in de buurt werden gezien die nationalistische liederen zongen, blies de politie het evenement af. En Servië werd door de handbalfederatie gediskwalificeerd.