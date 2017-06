Zalm moet Rutte-III in elkaar sleutelen

De kans is klein dat Zalm de partijen voor dag en dauw bijeen roept om te overleggen over een nieuw kabinet, de liberaal doet niets liever dan uitslapen en is een zelfverklaard avondmens. “Ik streef er altijd naar, dat ik pas na negenen opsta”, zo tekende deze krant in 1997 op uit zijn mond.

Tjeenk Willink stuurt vandaag zijn eindverslag naar de Kamer, waarin naar verwachting de naam van zijn opvolger staat. In meer opzichten zal de wissel een verschil van dag en nacht zijn voor de kopstukken van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Waar Tjeenk Willink graag uitgebreid van gedachten mocht wisselen over de taak van de politiek, is Zalm veel meer een man van de praktische school: wat hem betreft geen ellenlange sessies over ideologische zielenroerselen, maar liever concreet overleg over duidelijke afspraken om mensen ‘iets minder ongelukkig’ te maken. “Ik hou van snel besluiten nemen en niet van tijdverspilling”, schreef Zalm ooit.

Lands langstzittende schatkistbewaarder

Met zijn nog officieuze opdracht – vorm een kabinet dat links en rechts verbindt – moet Zalm (65) gelet op zijn cv uit de voeten kunnen. Als zoon van een kolenboer werd hij als tiener lid van de PvdA, om rond zijn dertigste als afgestudeerd econoom bij de VVD te belanden. In de jaren negentig en nul was hij onder Wim Kok en Jan-Peter Balkenende minister van financiën in vier kabinetten met afwisselend PvdA, CDA en D66. Ervaringen die garant zouden moeten staan voor een groot politiek inlevingsvermogen.

Hij was in vier kabinetten minister van financiën. Ervaringen die garant zouden moeten staan voor een groot politiek in­le­vings­ver­mo­gen

De ChristenUnie ontbreekt in het rijtje partijen waarmee Zalm samenwerkte, maar het zal hen geruststellen dat het geloof de liberaal uit een Enkhuizer vissersgeslacht niet vreemd is. Als kind was hij actief in de apostolische kerk, ging hij naar zondagsschool en bad hij ‘met overgave tot God’. Rond zijn achttiende was het daarmee plots gedaan, maar hij kan ‘heimwee’ hebben naar het geloof, vertelde hij in 2001. “Ik blijf een zekere warmte voelen voor mensen die gelovig zijn. Het geloof in God heeft grote voordelen. Als een atheïst in de penarie zit, moet hij het allemaal zelf maar uitzoeken.”

Voor Zalm wordt het zijn eerste politieke klus in jaren. Na zijn vertrek van het Binnenhof na Balkenende-III stapte hij over naar het bedrijfsleven. Hij zat twee jaar hoog in de boom bij DSB Bank. Toen de bank van Dirk Scheringa failliet ging, stapte hij over naar ABN Amro, dat door de economische crisis net was genationaliseerd. Het was aan Zalm om als bestuursvoorzitter de bank klaar te stomen voor een terugkeer naar de beurs. Eerder dit jaar vertrok hij er.