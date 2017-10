Zalm, de onzichtbare metselaar

Drie keer zag de buitenwereld informateur Gerrit Zalm: bij zijn benoeming in juni, voor de zomerstop en deze week bij de presentatie van het regeerakkoord.

Haast onzichtbaar wist de oud-­vicepremier het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in elkaar te zetten. Dit tot tevredenheid van de vier partijen en tot frustratie van de buitenwacht, die lang verstoken bleef van nieuws.

De anders zo joviale VVD’er wilde de onderhandelaars tijdens de formatie op geen enkele manier voor de voeten lopen. Gaf zijn voorganger Tjeenk Willink nog te kennen het klimaat als hét aanpakdossier van dit moment te zien, en deed hij het migratieplan waar GroenLinks in de formatie over viel af als een ‘relatief gering punt’, Zalm was nauwelijks op een persoonlijke opvatting of kant­tekening te betrappen.

Duidelijk is dat Zalm zich volledig ondergeschikt wilde maken aan de belangen van de formerende par­tijen. “Zuinig”, antwoordde hij bij zijn eerste persconferentie op de vraag hoe hij de media op de hoogte zou houden van de vorderingen in de Stadhouderskamer. Hij hield woord: belegden Edith Schippers en Tjeenk Willink als informateur respectievelijk zes en vier persoptredens, Zalm hield het bij drie.

Achter de schermen

Ook achter de schermen liet Zalm het initiatief aanvankelijk bij VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zij moesten maar aangeven welke onderwerpen ze in het regeerakkoord wilden terugzien en of dat document een vuistdik rapport of een A4’tje moest worden. Wilden de partijleiders en hun secondanten een paar dagen buiten het Binnenhof vergaderen? Prima, zei Zalm, dan gaan we dat regelen.

Eenmaal voorzien van verlanglijstjes nam de oud-minister van financiën het initiatief in de zomer over. Terwijl de partijkopstukken een paar weken konden bijkomen van hun campagnemarathon, zette Zalm ‘op eigen titel’ compromisvoorstellen op papier die hij liet doorberekenen. Terug van vakantie konden de partijen met de financiële kaders in de hand meteen doorpraten.

Ik denk dat mijn belangrijkste taak is om te kijken welke potentiële hobbels er liggen. Gerrit Zalm

“Ik denk dat mijn belangrijkste taak is om te kijken welke potentiële hobbels er liggen om tot een coalitie te komen en of we dat kunnen oplossen middels afspraken in het regeerakkoord”, zei Zalm vooraf over zijn onbezoldigde klus.

Een neutraal oliemannetje wilde hij zijn, een informateur van de inhoud. Een motto of visie vond hij ‘een kwestie van het nieuwe kabinet’.