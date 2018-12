Zagen aan de stoelpoten van Theresa May

Het is nog maar de vraag of Theresa May, als ze eind deze week terugkomt uit Brussel, nog steeds premier is. Terwijl zij dinsdag langs de Europese leiders reisde, bedelend om een toverspreuk die haar brexit door het parlement trekt, zaagde datzelfde parlement met woedend fanatisme aan haar stoelpoten.

Zo waren tegenstanders van May in haar eigen Conservatieve Partij voor de tweede keer in korte tijd ‘brieven van wantrouwen’ aan het verzamelen. Van deze letters of no confidence, die moeten worden geschreven door leden van het Lagerhuis, zijn er 48 nodig om een interne stemming over de partijleider af te dwingen. Verschillende media berichtten dinsdag dat dat aantal was bereikt, maar dat werd even later ook weer ontkend.

We weten allemaal hoe dit gaat eindigen. May zit in een bunker zonder uitgang Nadine Dorries, parlementslid Conservative Party

Mochten 48 Lagerhuisleden inderdaad per brief hebben aangeven dat ze het met de huidige leider niet meer zien zitten, dan volgt deze week nog een stemming, mogelijk donderdag. Dan wordt wellicht woensdag bekend dat de 315 Conservatieve parlementsleden op hetzelfde moment over het politieke lot van May stemmen als dat zij in Brussel onderhandelt over een inlegvel bij haar brexit-akkoord.

Eigen hachje De stemming onder veel Conservatieven is dat het uitstel dat May maandag plotseling bedong, bedoeld was om haar eigen hachje te redden eerder dan om de toekomst van het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen. “We weten allemaal hoe dit verhaal zal aflopen”, zei het Conservatieve parlementslid Nadine Dorries. “Theresa May speelt in haar eigen aflevering van ‘Der Untergang’.” Refererend aan de film over de laatste periode van Hitlers bewind stelde ze dat May slecht wordt geadviseerd. “Ze zit in een bunker zonder uitgang.” Ook collega Anna Soubry, een voorstander van een nieuw referendum, bekritiseerde haar eigen partijleider. Die heeft wat haar betreft gefaald in het begrijpen van wat er speelde. De oppositie drong eveneens aan op een motie van wantrouwen, niet binnen de Conservatieve Partij maar in het parlement. Die zou moeten worden ingediend door de grootste oppositiepartij, Labour. Partijleider Jeremy Corbyn is nog niet van plan om zo’n motie in te dienen, omdat hij niet zeker is van winst. Maar kleinere partijen drongen er dinsdag bij hem op aan dat hij er enige spoed achter zet. Zo vroeg Pete Wishart van de Schotse Nationale Partij SNP of Corbyn van plan was te doen ‘wat juist is’. Corbyn antwoordde: “We hebben geen vertrouwen in deze regering. Maar we moeten doen wat geschikt is op het daarvoor geschikte moment om deze regering weg te krijgen.”

