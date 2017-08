Zachtere Brexit is het gevolg van nu al voelbare economische pijn

Het zag er allemaal erg fragiel uit, na de Britse parlementsverkiezingen in juni. Premier May was tegen een verrassende nederlaag aangelopen en moest met een enorm verzwakt mandaat haar regering voortzetten. Daarna was wekenlang chaos troef. Pro-Brexit-ministers Boris Johnson van buitenlandse zaken en Liam Fox van internationale handel botsten voortdurend met de gematigde Philip Hammond van financiën. Niemand wist wat de regering wilde.

Fotograaf Merlin Daleman fotografeerde voor Trouw de voorstanders van Brexit in de arbeidersklasse. 'Het gaat zo slecht, het kan alleen nog maar beter worden.'

Maar nadat eerst Hammond en Fox in een gezamenlijke brief de vrede tekenden, rolden er vervolgens verschillende 'position papers' uit het ministerie voor Brexit-zaken: gedetailleerde voorstellen en uitgangspunten voor de onderhandelingen. De Britse regering liet zich voor het eerst in de kaarten kijken. En die laten een andere koers zien dan die Theresa May vóór haar dramatisch verlopen verkiezingen nog aankondigde.

Voor het eerst erkent de regering dat er een overgangsperiode nodig is als Brexit in maart 2019 een feit is. In de jaren daaropvolgend wil Groot-Brittannië bijvoorbeeld nog tijdelijk lid blijven van de douane-unie, de unie die het binnen de EU zo eenvoudig maakt om goederen over de grens te vervoeren.

Dit om tegemoet te komen aan een belangrijke eis van het bedrijfsleven: zorg dat we de tijd krijgen om ons aan een nieuwe realiteit te kunnen aanpassen. Tijdens die overgangsperiode kunnen de Britten en de EU de toekomstige handelsrelatie dan tot in detail uitwerken.

Compromisbereid

Daarnaast liet Theresa May haar standpunt los over het Europese Hof van Justitie. Ze wilde dat het Hof niets meer te zeggen had over Britse wetgeving, maar in het vorige week gepresenteerde voorstel staat dat de Britten niet langer 'directe' invloed willen van het door Brexiteers vervloekte Hof. Indirect zou het Hof nog altijd een rol kunnen spelen bij het oplossen van geschillen.

"De Britten tonen zich compromisbereid. Dat is een belangrijke stap vooruit, aangezien de onderhandelingen tot nu toe nauwelijks echte vorderingen hebben gemaakt", zegt Anand Menon, directeur van de denktank UK in a Changing Europe. "De regering heeft voor sommige grote problemen in elk geval alternatieven op tafel gelegd. Ook al is het afwachten hoe haalbaar alles is, Brussel zal blij zijn dat er wat meer duidelijkheid is gekomen."

Opvallend is hoe verschillende Brexit-hardliners in May's partij de voorstellen steunen, waarmee de rust bij de Conservatieven voorlopig lijkt teruggekeerd.

Het probleem is echter dat Brussel tot nu toe nauwelijks heeft gereageerd op de plannen. Hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, liet via Twitter weten dat het essentieel is dat er eerst progressie wordt geboekt op de scheidingsvoorwaarden. Want Brussel heeft aangegeven pas over de toekomst te willen praten, als de Britten akkoord zijn gegaan met het bedrag dat de EU wil hebben voor de scheiding. Dat zal tussen de 40 en 60 miljard euro liggen. Ook moet er een deal zijn over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië. Nog zo'n heikel punt is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Maar de Britten willen vooruit, de klok tikt. Door al die voorstellen te publiceren proberen premier May en minister Davis te zorgen dat het tegelijkertijd ook over de toekomstige handelsrelatie gaat. "Alleen heeft Barnier geen mandaat om het al over de toekomst te hebben", zegt Menon. "Hij is door de 27 EU-leiders op pad gestuurd met de opdracht de scheiding te regelen. Pas als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt, kan zijn mandaat worden uitgebreid. Dus als het op de toekomstige handelsrelatie aankomt, kan Barnier op dit moment nog niet eens een standpunt innemen."

