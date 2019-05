Yanis Varoufakis is terug: de Griekse ex-minister is nu lijsttrekker voor een Duitse partij

‘Daar is hij weer’, kopte de Badische Zeitung onlangs. In de Zuid-Duitse stad Freiburg im Breisgrau dook een oude bekende op: Yanis Varoufakis (58), in een vorig leven de Griekse minister van financiën, tegenwoordig lijsttrekker van een links Duits partijtje: Demokratie in Europa. Hij dingt mee naar een zetel in het EU-parlement en reist Duitsland door, van het ene optreden naar het andere.

De man die zich bij uitstek verzette tegen de Duitse dominantie in Europa voert nu dus in uitgerekend Duitsland campagne. In 2015, tijdens de eurocrisis, konden de regeringsleiders uit Noord-Europa hem missen als kiespijn. De linkse econoom uit Athene, met zijn eeuwige leren jas en voorliefde voor motors, keerde zich pontificaal tegen de straffe bezuinigingen die de eurogroep Griekenland wilde opleggen.

Zijn missie faalde: Griekenland moest buigen. Varoufakis stapte uit de Griekse regering en wijdde zich aan het opbouwen van een ‘pan-Europese beweging’ om de EU van de grond af te vernieuwen: DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). Opgericht in 2016 in de Berlijnse Volksbühne, een centrum voor progressief denken in Europa. De beweging zegt inmiddels 116.000 leden te hebben.

Bindende factor

De DiEM25-beweging richtte een ‘trans-nationale Europese partij’ op: European Spring. Naar eigen zeggen de eerste van zijn soort. Toch kun je er niet op stemmen, want de EU-verkiezingen zijn nationaal georganiseerd. Dus richtten de DiEM25’ers ook landelijke partijen op, negen stuks. De bindende factor tussen deze groepen is het ‘manifest’ van de beweging. En Yanis Varoufakis, het gezicht ervan.

Een half jaar geleden betrok hij een woning in Berlijn, want volgens de Duitse wet moet je minstens zes maanden in Duitsland hebben gewoond om er verkiesbaar te zijn. Voor de Griekse DiEM25-partij treedt een Duitser aan. De omdraaiing is bewust: hij moet duidelijk maken dat de ‘huidige strijd’ in Europa niet gaat tussen Grieken en Duitsers, zei Varoufakis tegen de Britse krant The Guardian.

Afgaande op het DiEM25-manifest is die strijd er vooral een tussen de Europese burgers en ‘Brussel’. Daarover valt geen goed woord. Een ‘kartel’ van bankiers en industriebonzen zwaait er de scepter. De mensen die de EU-instituten bevolken - ‘kortzichtige politici’, ‘functionarissen met naïeve economische opvattingen’ en ‘incompetente’ deskundigen - onderwerpen zich ‘slaafs’ aan hun ‘oekazen’.

De Brusselse bureaucraten leiden de Europese burgers volgens Varoufakis en de zijnen bewust om de tuin, om te verhinderen dat ze ‘democratische controle’ krijgen over hun geld, werk en omgeving. Door dat ‘bedrog’ is de EU zelf schuldig aan de opkomst van het rechts-populisme, stelt DiEM25. De beweging pleit er niet voor om terug te gaan naar de natiestaat, maar zet zich juist in voor méér Europese integratie.