Xi blaakt van het zelfvertrouwen: China begint aan 'een nieuw tijdperk'

In een ruim drie uur durende rede stak Xi de loftrompet over de prestaties in de afgelopen vijf jaar, de periode waarin hij zelf leider van de partij en daarmee ook van het land was. Dankzij het ‘socialisme met Chinese karakteristieken’, een eufemisme voor door de staat geleid kapitalisme, is China ‘een grote macht in de wereld’ geworden.

De Communistische Partij moet zich verzetten tegen alles wat haar positie ondermijnt.

China, dat bloeit volgens Xi, is nu aan ‘een nieuw tijdperk’ begonnen. De secretaris-generaal en president sloeg een toon vol zelfvertrouwen aan voor de meer dan 2000 afgevaardigden van de partij, verzameld in de Grote Hal van het Volk. Hij zei dat hij geen voorbeelden uit het buitenland zou kopiëren en dat de partij zich moet verzetten tegen alles wat haar positie ondermijnt.

China moet de economie verder moderniseren in de periode tot 2049, als het eeuwfeest van de communistische machtsovername wordt gevierd. Het land moet ‘welvarender en mooier’ worden door economische hervormingen en milieumaatregelen. Nu gaat de zware vervuiling, door de industrie en de toename van het verkeer, nog vaak ten koste van de gezondheid en het welzijn van de bevolking.

Waarschuwende woorden had Xi voor regio’s waar separatisme broeit, juist nu gebieden elders in de wereld - zoals Catalonië en Koerdistan - zelfstandigheid nastreven. Tibet, de westelijke regio Xinjiang en Hongkong maken volgens Peking onlosmakelijk deel uit van China. Ook Taiwan, dat in de praktijk zelfstandig is, hoort volgens deze doctrine nog altijd bij het vasteland.

Xi roemde ook de activiteiten in de Zuid-Chinese Zee, waar Peking eilandjes opspuit en bases bouwt. Kritiek op de Chinese aanpak legde hij naast zich neer. “Niemand moet verwachten dat China iets zal slikken dat zijn belangen ondermijnt.”

China zal niet de deuren sluiten naar de wereld. Xi Jinping

Toch profileerde Xi zich ook als pragmatische leider op het wereldtoneel. “China zal niet de deuren sluiten naar de wereld”, zei hij. Dat leek een verwijzing naar de Amerikaanse president Donald Trump, die het internationale overleg juist opzij schuift. Xi noemde met name China’s inzet in de aanpak van de klimaatverandering.

De corruptie zal verder bestreden worden, kondigde Xi aan. “We moeten ons ontdoen van ieder virus dat de gezondheid van de partij ondermijnt.” De interne disciplinering door de partij, door mensenrechtenactivisten vaak als schimmig veroordeeld, wordt vervangen door gewone detentie. Wat dit in de praktijk zal beteken voor verdachten, die volgens onafhankelijke organisaties nu vaak mishandeld worden, is onbekend.

Xi zal naar verwachting volgende week een tweede termijn als partijleider krijgen. Dan moet ook duidelijk worden wie er toetreden tot het Staande Comité van het Politburo, het hoogste orgaan van de partij. De grote vraag is of Xi met de traditie zal breken door na zijn twee termijnen zelf nóg langer aan te blijven.

