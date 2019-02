Wordt station Stadshagen na twee jaar dan eindelijk in gebruik genomen?

De Zwolse wijk Stadshagen heeft een fier station. Splinternieuw. Er loopt een fietsstraat langs en het trottoir heeft groene gebakken stoeptegels. De fietsenrekken staat keurig in de houding, en twee luifels beschermen de reizigers tegen de regen. Maar..., er zijn helemaal geen reizigers. Een ingedeukt bouwhek blokkeert de marmeren trappen naar het perron, de prullenbakken zijn leeg en het bord met reizigersinformatie staat op zwart.

Drie dagen voor de officiële opening in december 2017 werd bekend dat er voorlopig geen enkele trein op dit station zal stoppen. De provincie 'hoopt' dat dit twee jaar later, in december 2019, wel het geval zal zijn. Ruud Visser, die verderop in de Tjaskerstraat woont, kan er niet over vertellen zonder óók een grijns te trekken. "We hebben hier een fantastisch nieuwbouwmonument." Maar hij is ook ernstig: "Deze grootste en snelst groeiende nieuwbouwwijk van Zwolle zit wel heel dringend op een station te wachten. We groeien de komende jaren van 24.000 naar 30.000 inwoners."

Elke vorm van communicatie ontbrak, op dit moment nog steeds Ruud Visser

Stadshagen ligt aan het Kamperlijntje, een dertien kilometer lang traject van Kampen naar Zwolle, en met maar twee stations. Inderdaad: Kampen en Zwolle. In tien minuten is de reiziger op de plaats van bestemming. Met de uitbreiding van de wijk Stadshagen ontstond het plan voor een eigen 'vervoershub'. Maar toen begon de ellende. Om in de dienstregeling te passen, moest de trein van het Kamperlijntje 140 kilometer per uur rijden in plaats van de 100 kilometer die eerst werd aangehouden. Dit om de verloren tijd die de stop bij Stadshagen met zich meebrengt, te compenseren. Geen punt, dacht de provincie. Visser: "Maar drie dagen vóór de opening van het splinternieuwe station hoorden we dat hier voorlopig geen trein zou stoppen. De bodem zou te slap zijn om treinen harder dan 100 kilometer te laten rijden. Waarmee we wel een station hadden, maar geen trein die er zou stoppen."

Ruud Visser op het station waar nog geen trein stopt. © Kees van de Veen

Dat van die slappe ondergrond was voor de bevolking van Zwolle geen verrassing. Elke boer kan je hier vertellen dat zijn melk boter is als hij een stukje met de trekker heeft gereden, zegt Visser. Zo hobbelig en papperig is de slappe grond in het buitengebied. "We waren eerder verbaasd dat ProRail en de provincie daar helemaal geen onderzoek naar gedaan hebben."

Geen communicatie Wie nu precies de fout heeft gemaakt, weet Visser nog steeds niet. Want na de afgeblazen opening gebeurde er nog iets opmerkelijks. "Er volgde een hele lange stilte die kenmerkend is voor deze provincie. Er werd vooral achter de schermen door alle partijen overlegd, maar absoluut niet met de burgers. Elke vorm van communicatie ontbrak, op dit moment nog steeds. We kunnen alleen maar raden wanneer ons station wél open zal gaan." De gemeente Zwolle had dit vast anders gedaan, zegt Visser. "Die staat dicht bij de bewoners, en weet dat je die moet meekrijgen wil je als stad wat bereiken. De provincie Overijssel had gewoon moeten toegeven dat hier iets vreselijks fout is gegaan, dat ze van die fout heeft geleerd, en dat ze nu naar een oplossing zoekt. Een gemaakte fout is ook een kans om jezelf, en de relatie met je burgers te verbeteren." Tijd om te bellen met gedeputeerde Bert Boerman, die nog precies een maand deze hoofdpijnportefeuille heeft. Hij benadrukt dat ProRail de grote schuldige is. "Als regievoerder op de voorbereiding van de werkzaamheden heeft ze haar taken gewoon niet goed uitgevoerd. Er was onvoldoende aandacht voor de bodemgesteldheid in relatie tot de snelheidsverhoging." Vervolgens heeft de provincie maar liefst 42 verschillende oplossingen laten onderzoeken die het probleem van het ongebruikte station kunnen tackelen. Eén ding is volgens hem duidelijk: het verstevigen van de ondergrond is te duur. "Dat kost tussen de 35 en 100 miljoen euro." Maar met de nodige trucjes kan straks toch station Stadshagen worden aangedaan, hóópt Boerman althans. "Allereerst worden alle seinen en beveiligingen geoptimaliseerd, zodat er zo weinig mogelijk onnodig hoeft te worden gewacht. Ook wordt de energievoorziening versterkt, om treinen sneller te kunnen laten optrekken." Het nog ongebruikte perron wordt verlengd zodat de machinist minder nauwkeurig hoeft te stoppen. "En zeer waarschijnlijk komt er toch een snelheidsverhoging op het stukje tussen Zwolle (overweg Veerallee) en Stadshagen. Met al die maatregelen samen moet het lukken eind 2019 het nieuwe station in gebruik te nemen." Misschien wel eerder, zegt Boerman. Visser is aangenaam verrast. "Maar waarom wéten we dit niet? Ik zou zeggen: communiceer het."