Wordt politiek wonderkind Sebastian Kurz (31) Oostenrijks jongste premier ooit?

Afgelopen mei zag de toekomst van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (Österreichische Volkspartei -ÖVP) er na 31 jaar regeren somber uit. Burgers keerden zich af van de gevestigde partijen en in opiniepeilingen stond de partij op 20 procent, een ongekend dieptepunt.

Vijf maanden later moet het heel raar lopen, wil de ÖVP de parlementsverkiezingen morgen niet winnen. De reden van deze omslag: politiek wonderkind Sebastian Kurz, op zijn 31ste hard op weg om Oostenrijks jongste premier ooit te worden.

Achter dat jeugdige imago van politieke nieuwkomer gaat een man schuil met jaren politieke ervaring die zaken naar zijn hand weet te zetten

Atijd glimlachend, vriendelijk en bescheiden tegenover de kiezers en medewerkers, in een vlot pak, maar meestal zonder stropdas: ÖVP-lijsttrekker Kurz oogt jong en fris tussen de oude, grijze mannen die de Oostenrijkse politiek domineren. Hij is informeel, zijn aanhang draagt hem op handen en op verkiezingsbijeenkomsten gaat hij geduldig met iedereen op de selfie.

Politieke ervaring Maar achter dat jeugdige imago van politieke nieuwkomer gaat een man schuil met jaren politieke ervaring die zaken naar zijn hand weet te zetten. Hij was begin twintig toen hij zijn rechtenstudie opgaf voor een politieke carrière. Op zijn 23ste werd hij gemeenteraadslid, een jaar later staatssecretaris voor integratie en nog drie jaar later minister van buitenlandse zaken en integratie. In mei werd hij gekozen tot ÖVP-voorzitter en plaatste toen prompt een bom onder de coalitieregering met de sociaal-democratische SPÖ door vervroegde verkiezingen te eisen. Uit documenten waarop het weekblad Falter beslag wist te leggen, blijkt dat Kurz zijn machtsovername in de ÖVP al minstens een jaar zorgvuldig heeft voorbereid. Tot die voorbereidingen behoren ook zijn uitgebreide dossiers over politieke tegenstanders, inclusief hun sterke punten en zwakke plekken.' Kurz is niet zomaar de nieuwe partijvoorzitter: hij ís de ÖVP geworden in een campagne die geheel om zijn persoon draait. Kiezers zoeken tevergeefs naar een partijnaam of naar de vertrouwde partijkleur zwart. Maar in turquoise T-shirts geklede jongeren werven nu voor Kurz en zijn 'nieuwe Volkspartij'.

Vage verkiezingscampagne Hij behoort tot de politici die verkiezingscampagnes bij voorkeur 'simpel', dat wil zeggen vaag, houden met slogans als 'Een nieuwe tijd voor Oostenrijk' en 'Het. Gaat. Beginnen.'. Wie meer diepgang zoekt, vindt verder teksten als 'Achter een verzorgingsstaat die goed functioneert, staat rechtvaardigheid die goed wordt begrepen' en 'Problemen niet langer mooi praten en waarheden helder uitspreken'. Glashelder wordt Kurz pas als het gaat om een thema waarvan hij weet dat het bij kiezers goed scoort: asielzoekers Glashelder wordt Kurz pas als het gaat om een thema waarvan hij weet dat het bij kiezers goed scoort: asielzoekers. Die hebben van hem niet meer te verwachten dan van de rechts-populistische FPÖ. Hij is voor een strengere aanpak van 'illegale vluchtelingen', vermindering van het aantal migranten met een islamitische achtergrond, strengere grensbewaking en voor een boerkaverbod. Hij is door commentatoren een populist genoemd en zelfs FPÖ-light. Nadat hij tot ÖVP-lijsttrekker was gekozen tuimelde de FPÖ in de peilingen van de eerste plaats (rond 35 procent van de stemmen) naar de derde plaats (rond 25 procent). Inmiddels staan de rechts-populisten weer op de tweede plaats en houdt Oostenrijk rekening met een turquoise-blauwe regeringscoalitie onder leiding van Kurz.