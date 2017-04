Wordt er eigenlijk nog geformeerd?

Gelukkig maar. Je zou zo maar gaan denken dat de dames en heren in de Stadhouderskamer met de benen op tafel zitten en een potje klaverjassen, zoals de tekening van Tom Janssen donderdag in deze krant suggereerde.

Het gebrek aan echt zicht op de onderhandelingen begint kranten, radio en tv te ergeren. De plotselinge, klaarblijkelijk ernstige ziekte van de moeder van Jesse Klaver was belangrijk nieuws met, je gelooft het niet, een politieke lading. Het zou zo maar eens kunnen dat dit slechte nieuws de band tussen de onderhandelaars heeft versterkt, speculeerde een Binnenhoftijger op de radio. Laten we er niet op doorgaan. Het nieuws zelf is al treurig genoeg.

Dagelijkse politieke keuzes

Ondertussen zijn er wel degelijk interessante waarnemingen te doen. Niet van achter de gesloten deuren van de Stadhouderskamer, maar gewoon in het volle licht van de openbaarheid. Vier partijen onderhandelen, maar hoe moeten ze in de tussentijd omgaan met ‘gewone’ politieke keuzes die dagelijks gemaakt moeten worden? Dienen ze zich al op te stellen als de nieuwe regeringspartijen en zo ja, wat dan als de onderhandelingen worden afgebroken? Dan zijn al die concessies compleet voor niets geweest.

Geen van de vier partijen is zo lang de on­der­han­de­lin­gen duren vrij om moties te steunen die geld kosten

Afgelopen dinsdag stemde GroenLinks voor een motie van de Partij voor de Dieren, die een nieuwe regering, van welke samenstelling dan ook, opriep de intensieve veehouderij in de komende kabinetsperiode aanzienlijk terug te dringen. De motie kreeg geen meerderheid, maar de opstelling van GroenLinks is opmerkelijk als je bedenkt dat er straks wellicht met het CDA in een regering zal worden samengewerkt. Die partij voelt niets voor het terugdringen van de intensieve veehouderij.

Hetzelfde gebeurde rond de onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS en al eerder toen er een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verscheen over de situatie rond de gaswinning in Groningen. De onderhandelingen rond TTIP dienen op een lager pitje te worden gezet, ook volgens GroenLinks. En GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren zag in het rapport over gaswinning een nieuwe aanleiding te pleiten voor een onmiddellijke verlaging van de gasproductie van 24 naar 18 miljard kubieke meter. Of dat laatste ook zal gebeuren, mocht er een coalitie komen met daarin GroenLinks, is maar zeer de vraag. Mocht het gebeuren, dan zal GroenLinks ongetwijfeld aan mogen geven waar de gederfde overheidsinkomsten kunnen worden gecompenseerd.

Het zijn aardige bewegingen om bij te houden, maar bij GroenLinks wordt verzekerd dat het allemaal niet veel om het lijf heeft. Er is een afspraak gemaakt met de andere drie partijen dat iedereen vooralsnog mag stemmen naar de eigen standpunten, zonder rekening te houden met de compromissen die op die specifieke punten gesloten moeten worden.

Er is één grote uitzondering. Geen van de vier partijen is zo lang de onderhandelingen duren vrij om moties te steunen die geld kosten. De oppositie kan met andere woorden voorlopig geen gaten schieten in een mogelijk financieel-economisch bouwwerk waar de vier partijen aan werken. Een motie over de intensieve veehouderij vooruit, maar had de Partij voor de Dieren er ook een bedrag aan vastgeplakt dat uitgetrokken diende te worden om de intensieve veehouderij ook daadwerkelijk te kunnen terugdringen, dan had GroenLinks niet thuis gegeven. Zichtbaar zijn is één ding, je in de portemonnee vastleggen is een brug te ver.