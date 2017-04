Wonderkind lijkt het Elysée niet te kunnen ontgaan

Hij wordt het. In de politiek mag je zoiets niet zeggen, maar er valt nauwelijks een scenario te bedenken waarin hem het Elysée kan ontgaan. Zijn tegenstander Marine Le Pen mobiliseert nog altijd beduidend meer afkeer dan instemming. Bovendien zijn er te veel Fransen die bang zijn voor een Frexit, een onzeker avontuur buiten de eurozone en de Europese Unie.

Zondag 7 mei is de 39-jarige Emmanuel Macron, calamiteiten daargelaten, de jongste president van de Franse republiek ooit. Hij is negen jaar jonger dan Valéry Giscard d’Estaing en acht jaar jonger dan Barack Obama toen zij tot het hoogste ambt werden geroepen. Onvoorstelbaar voor wie beseft dat nog maar een paar jaar geleden vrijwel niemand van hem had gehoord.

Zijn ambitieuze plan voor liberalisering van de economie moest veel veren laten. Hij slaagde er nog wel in de regels voor koopzondagen te verruimen en maakte een einde aan beperkingen voor busvervoer over de snelwegen.

Macron dankt zijn bliksemcarrière aan een grote dosis moed en een scherp strategisch inzicht. In augustus 2014 werd hij minister van economie om een liberale koerswijziging te begeleiden. Het ging hem niet snel genoeg. De eeuwige strijd in de socialistische partij tussen reformisten en voorstanders van een klassiek linkse koers met hoge uitgaven en dito belastingen leek eeuwig te duren en legde alles lam.

Zijn carrière in een notendop: hij studeerde aan de elitaire bestuursschool ENA, werkte als hoge ambtenaar en was actief voor de zakenbank Rothschild & Co waar hij miljonair werd.

President ben je in Frankrijk pas na een lang leven zwoegen in de politiek. Macron sloeg alle stadia over. Hij is zelfs nog nooit ergens voor gekozen.

Energie

In september 2016 kondigde hij aan dat hij zelf een gooi zou doen naar het presidentschap en trad af. De juiste methode om zijn plaaggeesten in de Parti Socialiste politiek te doden zoals nu is gebleken. Het grote verschil tussen Macron en de uiteindelijk socialistische kandidaat Benoît Hamon werd in de campagne voortdurend duidelijk.

Hamon sprak over de economie in uitsluitend negatieve termen, als een vijand die moest worden beteugeld. Een van zijn meest emblematische voorstellen was het erkennen van burn-out als beroepsziekte.

Macron sprak juist gloedvol over de energie die hij wil bevrijden. Ondernemen is voor Macron geen vies woord. Als minister raakte hij in opspraak toen hij zei dat hij meer miljardairs voor Frankrijk wenste. Voor zijn voormalige kameraden was Macron de bankier te liberaal. Rechtse tegenstanders schilderden hem af als de leerling van Hollande die net als zijn mentor gespecialiseerd is in halfzachte maatregelen.

En inderdaad gaan zijn plannen niet heel ver. Zo blijft de pensioengerechtigde leeftijd met Macron 62 jaar. Wel opmerkelijk was hoe hij brak met een traditie in de Franse politiek waarbij presidentskandidaten beweren dat ze een met sluiting bedreigde fabriek gaan redden. Hij liet zich niet zien bij Whirlpool in zijn geboorteplaats Amiens dat zijn Franse wasdrogerdivisie naar Polen verhuist. “Ik ga geen dingen beloven die ik niet kan nakomen”, zei hij eenvoudig.