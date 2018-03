Woerden wil wel een crematorium. Maar waar? En wie betaalt dat?

Woerden is er nog niet uit. Het zou goed zijn als hier een crematorium kwam, daarover is de gemeenteraad het in meerderheid wel eens. Maar waar? En wie gaat dat betalen? Die beslissingen moeten na de verkiezingen genomen worden. Maar de raad is er diep over verdeeld, legt CDA-fractievoorzitter en -lijsttrekker Arjan Noorthoek uit.

Een gemeente met vijftigduizend inwoners zonder crematorium, is dat nog wel van deze tijd? "Een ruime meerderheid in de raad vindt dat er best een crematorium kan komen, en dat vinden wij ook. Mensen uit Woerden kunnen nu voor een crematie naar Leidsche Rijn of naar Gouda, maar ik begrijp wel dat het prettig is als je ook in je eigen gemeente terechtkunt. Met het uitzicht op zo'n nieuw gebouw, zijn de bewoners ook niet blij "Alleen, er overlijden in Woerden per jaar drie- à vierhonderd mensen, en landelijk gezien wordt de helft van de overledenen gecremeerd. Dus dan kom je voor Woerden uit op een relatief klein aantal crematies. Zo'n crematorium is een hele uitgave, ongeveer tweeënhalf miljoen euro. Die rekensom moet je wel maken."

Wie moet dat eigenlijk betalen? "Niet de gemeente, vinden wij. De gemeente moet faciliteren, niet investeren. Als zich een marktpartij aandient die er business in ziet, prima. Maar de gemeente moet niet als marktpartij gaan optreden, dat gaat ons veel te veel geld kosten."

Hét twistpunt is: waar moet dat crematorium komen. Wat vindt u? "We hebben de begraafplaats Rijnhof. Daar staat al een aula, dus als je dat crematorium daar neerzet, kan het misschien goedkoper. Maar om daar te komen, moet je over een smalle weg. En zo'n crematorium trekt meer verkeer, dus dat kan eigenlijk niet."

De omwonenden zijn er ook tegen. Die vrezen zelfs voor de uitstoot die er straks uit de schoorsteen komt. "Nou, het risico daarvan is te verwaarlozen, heb ik gelezen. Maar veel omwonenden vrezen vooral die extra verkeersdrukte. En het uitzicht op zo'n nieuw gebouw, daar zijn ze ook niet blij mee. Voor een enkeling speelt ook het geloof een rol. Voor ons is dat geen punt, maar sommigen zijn principieel tegen cremeren. En mensen willen ook gewoon niet naast een crematorium wonen, dat geeft hun een onprettig gevoel. En dat kan ik me ook best voorstellen." Alleen al de voor­be­rei­din­gen hebben intussen al snel twee ton gekost. Zo was het niet afgesproken.

En dus? "Nog niet alle mogelijkheden zijn onderzocht. Het probleem van de toenemende verkeersdrukte op die smalle weg kan bijvoorbeeld opgelost worden door een ingang achterom aan te leggen. Je hebt dan wel alles bij elkaar: crematorium, begraafplaats en parkeerplaats. Maar we willen dat er in de tussentijd ook gezocht wordt naar andere locaties. En zoek daar dan een marktpartij bij."