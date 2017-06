Woedende Sessions verdedigt zich in verhoor over Rusland-connectie

“Een vreselijke, afschuwelijke leugen”, noemde Sessions vanavond de suggestie dat hij op de hoogte was van of meewerkte aan het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezing door de Russische regering. Sessions verscheen voor een commissie van de Amerikaanse Senaat die vond dat hij wat uit te leggen had. Bij zijn benoeming tot minister had Sessions verklaard dat hij nooit contact had gehad met Russen, maar dat bleek niet waar. Nadat dit uitkwam, beloofde hij, zich buiten het Rusland-onderzoek te houden.

Sessions moest ook reageren op een eerder verhoor van de ontslagen FBI-directeur James Comey. Die had verteld over pogingen van president Donald Trump om het onderzoek te beïnvloeden. Sessions zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Zo zou hij hebben geprobeerd ‘te blijven hangen’ toen Trump na een overleg iedereen het Oval Office uitstuurde behalve Comey. Zo herinnerde Sessions dat zich echter niet. Wel bevestigde hij dat Comey later zijn zorgen uitsprak over Trumps gedrag. Volgens Sessions is het niet zo dat elk gesprek onder vier ogen tussen een president en een werknemer van justitie per definitie verkeerd is, en vertrouwde hij erop dat Comey zou weten hoe ver hij in die gesprekken zou mogen gaan.

Aanbeveling voor ontslag Uiteindelijk werd Comey door Trump ontslagen, mede op aanbeveling van Sessions. Volgens Sessions mocht hij zijn mening over het functioneren van de FBI-directeur geven. Zijn belofte zich buiten het Rusland-onderzoek te houden, betekende volgens hem niet dat hij zijn ministerie niet met vaste hand zou kunnen leiden. Wat hij verder met Trump over het ontslag besprak, wilde hij tijdens het verhoor echter niet zeggen. Sessions legt de eed af aan het begin van de hoorzitting in Washington. © REUTERS Het ontslag van Comey bracht Trump alleen maar verder in problemen. Door de politieke opschudding die het wekte, zag het ministerie van justitie zich gedwongen een speciale aanklager te benoemen, Robert Mueller. Trump zei destijds dat hij die stap respecteerde, maar hij noemde het ook een ‘heksenjacht’. En maandag begonnen prominente aanhangers te suggereren dat Trump er over denkt, Mueller na nog geen maand alweer te ontslaan. Een eventueel ontslag van Mueller zou het politieke schandaal rond de Rus­land-con­nec­tie en eventuele doofpotacties door de regering-Trump nog vele malen groter maken. Een goede vriend, Christopher Ruddy, die de conservatieve media-organisatie Newsmax leidt, zei dat van hem gehoord te hebben. En een een oud-politicus die Trump informeel adviseert, oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich, trok zijn aanvankelijke lof over de keuze van Mueller in. Hij hekelde het feit dat die voornamelijk Democraten had benoemd in zijn staf en riep op tot 'heroverweging'.

'Goede, wettige reden' Volgens de regels kan Trump de aanklager niet zelf ontslaan, dat kan alleen de minister van justitie – en omdat Sessions zich niet met het Rusland-onderzoek mag bemoeien, is dat in de praktijk zijn plaatsvervanger Rod Rosenstein. Die beloofde tijdens een andere hoorzitting dat hij een bevel daartoe van de president alleen zou opvolgen als die er een 'goede, wettige reden' voor zou aandragen. Een eventueel ontslag van Mueller zou het politieke schandaal rond de Rusland-connectie en eventuele doofpotacties door de regering-Trump nog vele malen groter maken. Het zou betekenen dat de president geen justitieel onderzoek van de zaak accepteert, en in feite het Congres uitdagen om hem politiek aan te pakken. Het onderwerp 'afzetting', dat de leiders van de Democraten in het Congres tot nu toe als 'voorbarig' af deden, zou dan in ieder geval van hun kant openlijk op de agenda komen. Al is er volgens afgevaardigde Adam Schiff, eerst nog een andere mogelijkheid: herbenoeming van ­Mueller door het Congres, als een aanklager die Trump niet kan ontslaan. Maar daar zijn dan ook Republikeinse stemmen voor nodig.

