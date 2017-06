Witte liberalen worstelen met koloniaal verleden

Als progressieve witte Zuid-Afrikaan doe je het niet snel goed. Zeker niet op sociale media. "Ik krijg op één uitspraak vaak zowel reacties dat ik racistisch ben als dat ik de belangen van de witte bevolking verkwansel", zegt de vooraanstaande 66-jarige columnist Max du Preez.

Zelf houdt hij niet van de term, maar veel Zuid-Afrikanen zullen hem omschrijven als 'witte liberaal'. Simpel gezegd: witte, meestal hoogopgeleide Zuid-Afrikanen die tegen de apartheid waren en zichzelf als niet-racistisch zien. Het is een relatief kleine groep.

"Witte liberalen zijn historisch altijd klem geperst tussen de witte nationalisten van de apartheid en de zwarte revolutionairen", legt Tony Leon (60) uit. Hij was de eerste (witte liberale) oppositieleider in het nieuwe Zuid-Afrika van na 1994.

Maar vooral de laatste twee jaar raken nogal eens prominente witte liberalen in opspraak. De laatste was Helen Zille, voormalig leider van oppositiepartij Democratic Alliance, traditioneel de politieke thuishaven voor witte liberalen. Zille twitterde dat het Zuid-Afrikaanse koloniale verleden, waaruit de apartheid voortvloeide, ook heus positieve kanten had. Al twee maanden voert de partij intern discussie over de vraag hoe Zille moet worden gestraft voor haar omstreden tweets.

Immuun

Zille was ooit een fervent tegenstander van het apartheidsregime. Zij dreef de racistische leiders van Zuid-Afrika als journaliste vaak in het nauw. "Maar het probleem van types als Zille is dat zij hun verworvenheden uit het verleden als verdediging gebruiken tegen iedere beschuldiging van racisme nu", zegt de witte journaliste Rebecca Davis (35), schrijfster van het boek 'Best White and Other Anxious Delusions'. "Veel oudere witte liberalen denken dat zij immuun zijn voor kritiek, omdat zij zich ooit openlijk uitspraken tegen de apartheid."

Fout gaat het vooral in de discussie over de koloniale geschiedenis van vóór de apartheid, zoals ook in Zille's geval. Het lijkt alsof veel witte liberalen niet beseffen dat die twee periodes samenhangen.

"De aandacht is lang zo sterk uitgegaan naar de misdaden van de apartheid, dat het kolonialisme van daarvoor nauwelijks aan bod kwam in het debat", bevestigt Davis. "Er bestaat meer onverschilligheid over. Witte liberalen zijn daardoor nog altijd snel geneigd de koloniale periode te vergoelijken."

Maar de laatste twee jaar staat opeens juist die periode - en niet de apartheid - centraal in de Zuid-Afrikaanse racismediscussie. De #RhodesMustFall-protesten, waarbij studenten met succes eisten dat de Universiteit van Kaapstad een standbeeld van koloniaal Cecil Rhodes van haar campus zou verwijderen, speelden een cruciale rol. "De studenten startten daarmee een nieuwe fase van kritisch denken over racisme", meent Du Preez.

