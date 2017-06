Willen jonge Russen wel verandering?

'Wij willen geen revolutie'

Jevgeni Reznitsky(32), is vrijwilliger bij het team van Navalny

Jevgeni Riznetsky © max avdeev

Zijn bruine ogen zijn tijdens het gesprek constant gefocust op een punt verderop in het café. Het lijkt alsof Jevgeni Reznitsky in een trance verkeerd. De woorden stromen uit zijn mond, soms denkt hij even en herpakt zich na een paar seconden.

De ietwat gekreukelde donkerblauwe bloes van Reznitsky is tot helemaal bovenin dichtgeknoopt. Hij is niet bang om zijn verhaal te vertellen in een openbare ruimte. "Ik ben al sinds de Moskouse burgemeesterscampagne van 2013 actief voor Navalny."

Reznitsky wuift met zijn hand als het woord dapper valt. "Onzin, het is heel normaal dat ik dit doe. Het is aan mijn generatie om verandering te brengen in dit land. Wij hebben beter onderwijs gehad dan onze ouders en zijn in staat een leiderschapsrol op ons te nemen. En ik ben een patriot, ik houd van dit land."

Hij woont al zijn hele leven in Moskou, ging daar naar de universiteit en werd politiek actief. Dat gebeurde acht jaar geleden, tijdens de inval van Rusland in Georgië. Toen werd Reznitsky pas duidelijk hoe de huidige regering te werk gaat. "Ik ging naar Georgië om humanitaire hulp te verlenen, wat ik daar aantrof was schrijnend."

Hij is een activist van het eerste uur. In 2011 nam hij deel aan de massale protesten in Moskou. Tijdens de burgemeestersverkiezingen van 2013 toen Navalny een van de kandidaten was, reisde Reznitsky de stad door om ontmoetingen te organiseren. In ieder district bracht hij een partijkrant uit. "Het is keihard werken, maar het is erg leuk."

We hebben ook niet de illusie dat Navalny de komende verkiezingen president wordt. Dat heeft tijd nodig. Jevgeni Reznitsky

Het aantal vrijwilligers dat werkt voor Navalny stijgt snel. In Moskou zijn dat er al zesduizend. Inmiddels heeft het team 40 kantoren geopend verspreid over het hele land, in juli moeten dat er 67 zijn.

Reznitsky gaat een drukke tijd tegemoet. En in de tussentijd is hij bezig met het opzetten van een eigen, onafhankelijke krant. "Wij willen geen revolutie. Dat denken veel mensen, maar dat is niet zo. We hebben ook niet de illusie dat Navalny de komende verkiezingen president wordt. Dat heeft tijd nodig. Het is goed dat Navalny onenigheid aanwakkert in dit land. Daar ontbreekt het hier aan."

Reznitsky staart even naar zijn koffiekopje. "Ik kom uit 1985. Ik kan mij herinneren hoe het was toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Het ging na die tijd, in de jaren negentig, niet goed met dit land. Maar ik heb verschillende machthebbers en fasen meegemaakt. Mijn zoon is nu tien jaar oud en kent alleen Poetin. Als hij in 2024 voor het eerst mag stemmen, wil ik dat hij een keus heeft. Dat hij zelf kan beslissen wie hij de beste vindt. Daarom ben ik vrijwilliger, dat is mijn doel."

De dertiger ziet voor zichzelf wel een toekomst weggelegd in de politiek. Niet op de voorgrond, liever achter de schermen. Hij is beter in het organiseren, het stimuleren van mensen. Maar zover is het nog lang niet. "Eerst maar eens deze protesten. Het liefst zou ik meelopen, maar er is een grote kans dat ik op het hoofdkantoor moet blijven om onrechtmatige arrestaties direct aan te vechten."

Reznitsky lacht even, alsof het gaat om een kleinigheid.